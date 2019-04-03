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Дарья Клюкина не может преодолеть языковой барьер за границей

Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина рассказала о том, что до сих пор не может преодолеть языковой барьер. Несмотря на постоянные занятия по английскому языку, она не может заставить себя разговаривать с незнакомыми людьми за границей.
Дарья Клюкина не может преодолеть языковой барьер за границей

Об этом Дарья Клюкина рассказала своим подписчикам в Instagram. Победительница шоу «Холостяк» посетовала на то, что до сих пор испытывает проблемы из-за языкового барьера. Девушка отмечает, она часто бывает за границей, регулярно посещает занятия по английскому языку, но это не дает существенного результата. В других странах она старается искать русскоговорящих людей, а если таких нет – прибегает к помощи переводчиков. Об одном таком случае звезда и рассказала.

Дарье Клюкиной понадобилось организовать сюрприз для друзей в Риме, где она сейчас находится. Звезда «Холостяка» могла самостоятельно попытаться решить этот вопрос, но не поверила в свои силы. Она обратилась к одному из сотрудников отеля, знающему русский язык, и попросила ей помочь с переводом. Сюрприз знаменитость организовать смогла, но осадок у нее остался. Победительница «Холостяка» пообещала себе, что в скором времени решит все свои проблемы и не будет страдать из-за языкового барьера.

Поклонники Дарьи Клюкиной поддержали ее и заверили, что у нее обязательно все получится. Они отметили, звезде необходимо больше верить в себя и не стесняться своего неидеального английского языка. Многие иностранцы говорят с акцентом, но это не мешает людям понимать друг друга, заметили поклонники.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:00

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