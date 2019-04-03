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Подольская и Пресняков отправили пиар-директору Началовой роскошный букет

Исполнители Наталья Подольская и Владимир Пресняков решили поднять настроение пиар-менеджеру Юлии Началовой Анне Исаевой. Для этого звездная пара отправила ей роскошный букет цветов.
Подольская и Пресняков отправили пиар-директору Началовой роскошный букет

Об этом пиар-директор Юлии Началовой рассказала на своей странице в Instagram. Она поделилась с подписчиками снимком этого роскошного букета и рассказала о своей реакции на эту приятную неожиданность. Анна Исаева отметила, что уже некоторое время любуется на эти цветы, и они поднимают ей настроение. Она рассказала, что букет ей прислала семья Пресняковых, ее подопечные и близкие друзья. Анна Исаева в завершении написала: «Трогательно. Смотрю и улыбаюсь. Спасибо, мои дорогие!».

Подписчикам пиар-директора Юлии Началовой роскошный букет тоже пришелся по душе. Многие из них восхитились именно цветами, но нашлись и те, кто акцентировал внимание на отношении Натальи Подольской и Владимира Преснякова к своем руководителю и другу. Такие люди отметили, эти цветы – это знак внимания и сопереживания, беспокойство за близкого человека, оказавшегося в непростой ситуации. Они пожелали ей здоровья и творческих успехов ее подопечным.

Напомним, Анна Исаева была пиар-директором не только певицы Юлии Началовой, но и других звезд российского шоу-бизнеса. С ней работают: Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Анастасия Спиридонова, Яна Кошкина и многие другие.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:39

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