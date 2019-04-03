Яна Рудковская посетила вечеринку в честь юбилея Иосифа Пригожина

Яна Рудковская часто публикует фото и видео в социальных сетях. Недавно знаменитость отдыхала на Мальдивах, а несколько часов назад она показала фанатам в Instagram ролик с Москвы. На видео возлюбленная Евгения Плющенко запечатлена с певицей Валерией и ее супругом Иосифом Пригожиным. В комментарии Яна Рудковская поздравила музыкального продюсера с 50-летием. Она написала, что это первый его серьезный юбилей и сейчас жизнь только начинается.Также знаменитость добавила, что очень ценит дружбу с Иосифом Пригожиным и даже пошла бы с ним в разведку. Подписчики написали огромное количество комплиментов, как Яне Рудковской, так и певице Валерии. Многие отметили, что знаменитости выбрали весьма нежные образы для вечеринки. Всего за несколько часов видео успели просмотреть более 408 тысяч пользователей Сети.