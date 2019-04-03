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Исследование студента-медика из Калифорнии позволит продлить жизнь людям с раком молочной железы

В Риверсайде, штат Калифорния студент-медик Росс Мадгвей показал результаты онкологических исследований. По предоставленным данным, это существенно продлит жизнь людям с раком молочной железы.
Исследование студента-медика из Калифорнии позволит продлить жизнь людям с раком молочной железы

Хирургическое отделение организации Лома Линда выделило необходимое финансирование для научной работы.
Студент-медик сообщает, что операция связана с высшим уровнем выживаемости у больных с HER2-положительным раком молочной железы четвертой стадии по сравнению с людьми, которые не могут быть подвержены операции. Рецептор 2 эпидермального фактора роста человека может являться важным в развитии рака молочной железы.
Росс Мадгвей, ставший ведущим автором исследования, рассказал о статистике проведения ретроспективного когортного эксперимента, в котором приняли участие 3231 добровольцев. Результат показал, что 89,4% женщин были подвержены целевой терапии или химиотерапии, а 37,7% - эндокринной. Также 31,8% пациенток получали радиацию и 35% переносили операции. Ученые пришли к выводу, что оперативное вмешательство было связано с повышением шансов на выживание на 44%.
Коллега Мадгвея доктор Шарон Лам, подытожив, сообщил, что удаление первичной опухоли молочной железы позволит продлить жизнь пациентам.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:24

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