Исследование студента-медика из Калифорнии позволит продлить жизнь людям с раком молочной железы





Хирургическое отделение организации Лома Линда выделило необходимое финансирование для научной работы.Студент-медик сообщает, что операция связана с высшим уровнем выживаемости у больных с HER2-положительным раком молочной железы четвертой стадии по сравнению с людьми, которые не могут быть подвержены операции. Рецептор 2 эпидермального фактора роста человека может являться важным в развитии рака молочной железы.Росс Мадгвей, ставший ведущим автором исследования, рассказал о статистике проведения ретроспективного когортного эксперимента, в котором приняли участие 3231 добровольцев. Результат показал, что 89,4% женщин были подвержены целевой терапии или химиотерапии, а 37,7% - эндокринной. Также 31,8% пациенток получали радиацию и 35% переносили операции. Ученые пришли к выводу, что оперативное вмешательство было связано с повышением шансов на выживание на 44%.Коллега Мадгвея доктор Шарон Лам, подытожив, сообщил, что удаление первичной опухоли молочной железы позволит продлить жизнь пациентам.