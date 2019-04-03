НАТО планирует обеспечить безопасный проход в Керченском проливе для украинских кораблей





Решение должно быть принято в ходе запланированной встречи в Вашингтоне. Кроме этого на рассмотрении будет вопрос о принятия «пакета мер» против России. Это связано с захватом российским флотом украинских кораблей. Напомним, что 24 ноября 2018 года три плавсредства «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск», которые принадлежат украинскому флоту, нарушили границы Российской Федерации. В результате чего одно судно было взято на таран российским кораблем, а остальные захвачены спецслужбами.Саммит будет проведен 3 и 4 апреля. Согласно комментарию генсека НАТО Йенса Столтенберга, на встрече будут обсуждать дальнейшие шаги Североатлантического альянса в связи с ситуацией в Черном море и вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.