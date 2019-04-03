НАТО планирует обеспечить безопасный проход в Керченском проливе для украинских кораблей
Постпред США при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что НАТО планирует увеличить проход кораблей и проводить разведку с воздуха в Керченском проливе. Эти меры направлены на обеспечение безопасности украинских судов.
Решение должно быть принято в ходе запланированной встречи в Вашингтоне. Кроме этого на рассмотрении будет вопрос о принятия «пакета мер» против России. Это связано с захватом российским флотом украинских кораблей. Напомним, что 24 ноября 2018 года три плавсредства «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск», которые принадлежат украинскому флоту, нарушили границы Российской Федерации. В результате чего одно судно было взято на таран российским кораблем, а остальные захвачены спецслужбами.
Саммит будет проведен 3 и 4 апреля. Согласно комментарию генсека НАТО Йенса Столтенберга, на встрече будут обсуждать дальнейшие шаги Североатлантического альянса в связи с ситуацией в Черном море и вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Решение должно быть принято в ходе запланированной встречи в Вашингтоне. Кроме этого на рассмотрении будет вопрос о принятия «пакета мер» против России. Это связано с захватом российским флотом украинских кораблей. Напомним, что 24 ноября 2018 года три плавсредства «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск», которые принадлежат украинскому флоту, нарушили границы Российской Федерации. В результате чего одно судно было взято на таран российским кораблем, а остальные захвачены спецслужбами.
Саммит будет проведен 3 и 4 апреля. Согласно комментарию генсека НАТО Йенса Столтенберга, на встрече будут обсуждать дальнейшие шаги Североатлантического альянса в связи с ситуацией в Черном море и вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Политика
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:16