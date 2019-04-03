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Кейт Миддлтон могла спланировать свое знакомство с принцем Уильямом

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон могла спланировать свое знакомство с внуком королевы Великобритании, занимающим второе место в порядке наследования престола. Так полагают королевские биографы, обнаружившие некоторые интересные факты из прошлого супруги принца Уильяма.
Кейт Миддлтон могла спланировать свое знакомство с принцем Уильямом

Эксперты рассказали репортерам, что незадолго до встречи со старшим сыном принца Чарльза и принцессы Дианы Кейт Миддлтон вдруг взяла отпуск после колледжа на целый год. В этот же момент в длительный отпуск решил уйти и принц Уильям. По словам биографа Кэти Николл, будущая герцогиня поступила так по настоянию своей матери. Последний факт вызывает подозрения, - считает специалист.
Кейт Миддлтон могла спланировать свое знакомство с принцем Уильямом

Николл отметила, что Миддлтон специально взяла перерыв для того, чтобы учиться вместе с наследником престола на одном курсе. Ко всему прочему, в планах будущей жены герцога Кембриджского изначально не было цели обучаться с принцем Уильямом в Сэнт-Эндрюсском университете до того момента, пока она не узнала о его намерениях. Биографы сделали вывод, что Кейт Миддлтон все рассчитала заранее, стараясь стать ближе к королевской особе и привлечь его внимание.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:16

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