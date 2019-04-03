Кейт Миддлтон могла спланировать свое знакомство с принцем Уильямом





Эксперты рассказали репортерам, что незадолго до встречи со старшим сыном принца Чарльза и принцессы Дианы Кейт Миддлтон вдруг взяла отпуск после колледжа на целый год. В этот же момент в длительный отпуск решил уйти и принц Уильям. По словам биографа Кэти Николл, будущая герцогиня поступила так по настоянию своей матери. Последний факт вызывает подозрения, - считает специалист.Николл отметила, что Миддлтон специально взяла перерыв для того, чтобы учиться вместе с наследником престола на одном курсе. Ко всему прочему, в планах будущей жены герцога Кембриджского изначально не было цели обучаться с принцем Уильямом в Сэнт-Эндрюсском университете до того момента, пока она не узнала о его намерениях. Биографы сделали вывод, что Кейт Миддлтон все рассчитала заранее, стараясь стать ближе к королевской особе и привлечь его внимание.