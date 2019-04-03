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Анастасия Заворотнюк обрела семейное счастье

Анастасия Заворотнюк много лет приковывала внимание зрителей к своей личной жизни. За спиной у нее уже два неудачных брака, но сейчас актриса счастлива со своим третьим мужем - Петром Чернышевым.
Анастасия Заворотнюк обрела семейное счастье

Первым избранником актрисы стал Олаф Шварцкопф. История их любви была очень романтичной и стремительной. Шварцкопф позвал Заворотнюк в ЗАГС на четвертый день после знакомства. Актриса приняла его предложение и уехала за супругом к нему на родину. Но счастье было недолгим, и очень скоро ей пришлось вернуться домой.

Вторым супругом стал Дмитрий Стрюков. Их совместная жизнь продлилась гораздо дольше – целых 11 лет. Они стали родителями двоих детей – Майкла и Анны. Но во время съемки сериала «Моя прекрасная няня» у Анастасии Заворотнюк случился роман с партнером по съемочной площадке – Сергеем Жигуновым. Это стало причиной развода.

Правда, с Сергеем Жигуновым у актрисы отношения не сложились, несмотря на очевидную страсть и притяжение. Позже звезда назвала эту связь ошибочной.

На шоу «Танцы на льду» актриса познакомилась со своим третьим мужем – фигуристом Петром Чернышевым. На данный момент супруги счастливы и вместе воспитывают общую дочь Милу.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:07

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