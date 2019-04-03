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Компания Zotye готовит оригинальный кроссовер

Китайская компания Zotye известна своими перелицованными вариантами автомобилей известных мировых брендов. На предстоящем автосалоне в Шанхае бренд представит свой оригинальный кроссовер, имеющий производственное имя B21.
Компания Zotye готовит оригинальный кроссовер

Новинка создана на основе оригинального концепта i-across, представленного в 2018 году. Информации об этом кроссовере крайне мало. Известно, что он станет первой моделью, с нуля сделанной исключительно специалистами из Zotye. В этот раз они отказались от копирования других мировых брендов, но при этом отметили, что позаимствуют некоторые решения у Citroen. Кроссовер построен на новой модульной платформе, которую фирма собирается использовать при создании своих последующих машин подобного класса.

В Сети появлялись слухи относительно того, что под капотом обычной версии модели Zotye может находится 1,8-литровый турбированный двигатель, генерирующий 177 лошадиных сил. Такой мотор будет работать вместе с 7-степечатой «механикой» или «роботом». Более мощная комплектация имеет шанс получить 2,0-литровый двигатель, выдающий 190 «лошадок». В таком случае покупателю предложат исключительно 8-ступенчатый «автомат».

Премьера оригинального кроссовера от Zotye должна состояться на предстоящем автосалоне в Шанхае. Именно там китайский автопроизводитель должен огласить все технические характеристики и показать внешний вид новинки.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:03

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