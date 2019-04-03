Компания Zotye готовит оригинальный кроссовер





Новинка создана на основе оригинального концепта i-across, представленного в 2018 году. Информации об этом кроссовере крайне мало. Известно, что он станет первой моделью, с нуля сделанной исключительно специалистами из Zotye. В этот раз они отказались от копирования других мировых брендов, но при этом отметили, что позаимствуют некоторые решения у Citroen. Кроссовер построен на новой модульной платформе, которую фирма собирается использовать при создании своих последующих машин подобного класса.В Сети появлялись слухи относительно того, что под капотом обычной версии модели Zotye может находится 1,8-литровый турбированный двигатель, генерирующий 177 лошадиных сил. Такой мотор будет работать вместе с 7-степечатой «механикой» или «роботом». Более мощная комплектация имеет шанс получить 2,0-литровый двигатель, выдающий 190 «лошадок». В таком случае покупателю предложат исключительно 8-ступенчатый «автомат».Премьера оригинального кроссовера от Zotye должна состояться на предстоящем автосалоне в Шанхае. Именно там китайский автопроизводитель должен огласить все технические характеристики и показать внешний вид новинки.