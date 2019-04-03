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Аккаунт Дианы Арбениной в Instagram заблокировали

На странице группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина рассказала, что ее личный аккаунт в социальной сети Instagram заблокировали. Исполнительница считает, что в этом виноваты ее недоброжелатели.

Аккаунт Дианы Арбениной в Instagram заблокировали

Диана Арбенина обратилась к своим преданным поклонникам со страницы группы "Ночные снайперы". Она сообщила печальную новость, ее аккаунт в Instagram был заблокирован по неизвестной причине. Певица рассказала, что любит свою страницу и постоянно общалась на ней с поклонниками. Также она публиковала стихи собственного сочинения. Знаменитость предупредила фанатов, что она не удаляла аккаунт, поскольку рубрика под названием "Доброе утро страна" ей очень дорога.

Аккаунт Дианы Арбениной в Instagram заблокировали

Также Диана Арбенина добавила, что не знает, по какой причине ее Instagram заблокировали. Она приложит все усилия, чтобы в ближайшее время разобраться в этой ситуации. Пока она будет делать публикации на странице группы "Ночные снайперы". Подписчики певицы написали большое количество комментариев, в которых поддержали свою любимицу.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:00

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