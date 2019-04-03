Аккаунт Дианы Арбениной в Instagram заблокировали

Диана Арбенина обратилась к своим преданным поклонникам со страницы группы "Ночные снайперы". Она сообщила печальную новость, ее аккаунт в Instagram был заблокирован по неизвестной причине. Певица рассказала, что любит свою страницу и постоянно общалась на ней с поклонниками. Также она публиковала стихи собственного сочинения. Знаменитость предупредила фанатов, что она не удаляла аккаунт, поскольку рубрика под названием "Доброе утро страна" ей очень дорога.Также Диана Арбенина добавила, что не знает, по какой причине ее Instagram заблокировали. Она приложит все усилия, чтобы в ближайшее время разобраться в этой ситуации. Пока она будет делать публикации на странице группы "Ночные снайперы". Подписчики певицы написали большое количество комментариев, в которых поддержали свою любимицу.