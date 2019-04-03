Отношения с Мондезиром Свет-Амуром испортили репутацию Юлии Ефременковой
Телезрители по-прежнему не верят в искренность чувств Мондезира Свет-Амура и Юлии Ефременковой.
По мнению многочисленных поклонников реалити-шоу «Дом-2», отношения с участником проекта просто испортили репутацию ведущей «Острова любви».
Не секрет, что Ефременкову не так давно назначили на должность телеведущей «Дома-2». Ранее Юлия была участницей телестройки, поэтому ей пришлось долгое время нарабатывать репутацию и уважение коллектива и своих коллег по съемочной площадке.
Впрочем, сейчас фанаты телепроекта убеждены, что длинноволосая красавица всего за несколько недель испортила свою репутацию, а все из-за того, что начала встречаться с Мондезиром Свет-Амуром.
Каждый день в социальных сетях появляются видеоролики, на которых участник «Дома-2» грубо и дерзко говорит с Ефременковой, при этом ведущая проекта не дает отпор своему подопечному, а ныне возлюбленному, а покорно слушается его.
На данный момент сложно сказать, какую прибыль от связи с участником «Дома-2» может получить ведущая шоу, однако некоторые телезрители предполагают, что все дело в конкурсе «Свадьба на миллион», который стартовал на реалити-шоу на прошлой неделе.
К слову, многие преданные поклонники Ефременковой советуют своей любимице разорвать отношения со Свет-Амуром, дабы навсегда избежать унижения перед мужчиной, ведь за этим всем наблюдает коллектив, сообщает Novosti-Dom2.
По мнению многочисленных поклонников реалити-шоу «Дом-2», отношения с участником проекта просто испортили репутацию ведущей «Острова любви».
Не секрет, что Ефременкову не так давно назначили на должность телеведущей «Дома-2». Ранее Юлия была участницей телестройки, поэтому ей пришлось долгое время нарабатывать репутацию и уважение коллектива и своих коллег по съемочной площадке.
Впрочем, сейчас фанаты телепроекта убеждены, что длинноволосая красавица всего за несколько недель испортила свою репутацию, а все из-за того, что начала встречаться с Мондезиром Свет-Амуром.
Каждый день в социальных сетях появляются видеоролики, на которых участник «Дома-2» грубо и дерзко говорит с Ефременковой, при этом ведущая проекта не дает отпор своему подопечному, а ныне возлюбленному, а покорно слушается его.
На данный момент сложно сказать, какую прибыль от связи с участником «Дома-2» может получить ведущая шоу, однако некоторые телезрители предполагают, что все дело в конкурсе «Свадьба на миллион», который стартовал на реалити-шоу на прошлой неделе.
К слову, многие преданные поклонники Ефременковой советуют своей любимице разорвать отношения со Свет-Амуром, дабы навсегда избежать унижения перед мужчиной, ведь за этим всем наблюдает коллектив, сообщает Novosti-Dom2.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:42