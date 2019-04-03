Путин откроет завод Mercedes-Benz в Подмосковье





Об этом общественности сообщила пресс-служба Владимира Путина. Президент России лично прибудет на открытие завода Mercedes-Benz. Он осмотрит производственную линию, поддерживающую принцип «полностью гибкой сборки», позволяющий одновременно выпускать автомобили разных платформ. После этого у него запланировано общение с работниками и руководителями объекта.Завод Mercedes-Benz в Подмосковье сможет выпускать до 25 тысяч автомобилей за год. Численность работников объекта – более 1000 человек, причем 30% из них будут местными жителями, проживающими в соседних населенных пунктах. Для этого в колледже «Подмосковье» была запущена программа подготовки специалистов для этого конкретного производства.Первым автомобилем, сошедшим с конвейера этого завода, будет седан Mercedes-Benz E-Class, а позже наладят выпуск внедорожников. Общий объем инвестиций составил 250 млн евро. Фундамент объекта был заложен в июне 2017 года. Правительство гарантировало компании сохранение текущих налоговых ставок на все время функционирования объекта.