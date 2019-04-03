Телеведущая Ирина Пудова рассказала о секретах красоты и стройности





Ведущая шоу «Сегодня. День начинается» призналась, что она лентяйка. По словам звезды телевидения, именно от лени она активно занимается спортом, чтобы потом срочно не пришлось худеть. Пудова рассказала о таком понятии в фитнесе как «худая толстуха» (skinny fat). Такими называют дам с минимальным процентом мышечной массы, которые в одежде выглядят стройными, но стоит лишь выбрать купальник, как становятся видны недостатки: рыхлые ребра, обвисший живот и другое. Артистка не скрывает, если бы не спорт, она была бы именно такой.Ежедневно по утрам Ирина Пудова делает планку пять минут. Звезда отметила, что это помогает ей организовать себя. Еще одно обязательное упражнение – растяжка. Кроме того, несколько раз в неделю ведущая старается прорабатывать глубокие мышцы на EMS-тренировках.У знаменитости питание совершенно обычное: на завтрак звезда любит есть сырники и яйцо пашот. Она придерживается трехразового питания, но с плотным графиком не всегда выходит нормально пообедать. По мнению Ирины Пудовой, ужин, даже поздний, на вес не влияет.