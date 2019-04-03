Кристина Асмус поздравила отца с 60-летним юбилеем

Обычно Кристина Асмус не часто балует поклонников фотографиями, на которых присутствуют члены ее семьи. Но в особенный для своего отца день она выложила их совместный снимок и написала немного фактов из своего прошлого, которые связывает с папой. Актриса называет своего отца супергероем и благодарит за воспитание в ней качеств характера, которые очень пригодились ей в жизни.Известно, что свой день рождения Игорь Львович Асмус отмечал на концерте Comedy Club. Его со сцены поздравил зять, Гарик Харламов, а 7-тысячный зал поддержал. Юбиляр был так взволнован, что делился с дочерью впечатлениями об увиденном еще добрых 3 часа.Не так давно Кристина Асмус знакомила поклонников со своей сестрой Кариной. Она выложила их совместное фото и рассказала об увлечении сестры спортивной гимнастикой. Помимо Карины у Асмус есть еще две сестры – Екатерина и Ольга.