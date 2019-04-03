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Акции компании IRC Кенеса Ракишева достигли своего максимума за 11 месяцев

Эксперты 2 апреля после закрытия торгов на бирже в Гонконге рассказали, что акции IRC достигли своего максимума и увеличились на 18% за последние 11 месяцев. Компания является единственным на Дальнем Востоке производителем железной руды.

По мнению Кенеса Ракишева, являющегося акционером Petropavlovsk PLS, интерес инвесторов к акциям IRC может быть связан с получением финансовых средств от Газпромбанка, необходимых для рефинансирования кредита Торгово-промышленного банка Китая. Эксперт отметил, что показатели данного предприятия на Дальнем Востоке достигли максимума, продемонстрировав рост на 18%. Специалист заметил повышение выручки, которое происходит благодаря увеличению добычи.

«Вместе с тем я наблюдаю рост выручки, который идет за счет увеличения добычи», - резюмировал Кенес Ракишев.

Интерес к акциям IRC усиливается на фоне появляющихся сведений касательно российских и китайских строителей, построивших железнодорожный мост через Амур. Переправу планируют использовать руководители Сутарского горно-обогатительного комбината, желающие заниматься поставками товаров в Китай. Закончить возведение объекта намерены в конце текущего года.

Раньше в IRC заявляли о планах направить полученные деньги от Газпромбанка на реализацию прорабатываемого проекта, предусматривающего разработку Сутарского месторождения. Объем производства должен достичь отметки в более 3 млн тонн железорудного концентрата за год.
Акции компании IRC Кенеса Ракишева достигли своего максимума за 11 месяцев

В комментарии агентству Bloomberg Кенес Ракишев отмечал, что у Petropavlovsk сейчас большие возможности для продажи доли в IRC.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 11:12

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