Акции компании IRC Кенеса Ракишева достигли своего максимума за 11 месяцев
Эксперты 2 апреля после закрытия торгов на бирже в Гонконге рассказали, что акции IRC достигли своего максимума и увеличились на 18% за последние 11 месяцев. Компания является единственным на Дальнем Востоке производителем железной руды.
По мнению Кенеса Ракишева, являющегося акционером Petropavlovsk PLS, интерес инвесторов к акциям IRC может быть связан с получением финансовых средств от Газпромбанка, необходимых для рефинансирования кредита Торгово-промышленного банка Китая. Эксперт отметил, что показатели данного предприятия на Дальнем Востоке достигли максимума, продемонстрировав рост на 18%. Специалист заметил повышение выручки, которое происходит благодаря увеличению добычи.
Интерес к акциям IRC усиливается на фоне появляющихся сведений касательно российских и китайских строителей, построивших железнодорожный мост через Амур. Переправу планируют использовать руководители Сутарского горно-обогатительного комбината, желающие заниматься поставками товаров в Китай. Закончить возведение объекта намерены в конце текущего года.
Раньше в IRC заявляли о планах направить полученные деньги от Газпромбанка на реализацию прорабатываемого проекта, предусматривающего разработку Сутарского месторождения. Объем производства должен достичь отметки в более 3 млн тонн железорудного концентрата за год.
В комментарии агентству Bloomberg Кенес Ракишев отмечал, что у Petropavlovsk сейчас большие возможности для продажи доли в IRC.
По мнению Кенеса Ракишева, являющегося акционером Petropavlovsk PLS, интерес инвесторов к акциям IRC может быть связан с получением финансовых средств от Газпромбанка, необходимых для рефинансирования кредита Торгово-промышленного банка Китая. Эксперт отметил, что показатели данного предприятия на Дальнем Востоке достигли максимума, продемонстрировав рост на 18%. Специалист заметил повышение выручки, которое происходит благодаря увеличению добычи.
«Вместе с тем я наблюдаю рост выручки, который идет за счет увеличения добычи», - резюмировал Кенес Ракишев.
Интерес к акциям IRC усиливается на фоне появляющихся сведений касательно российских и китайских строителей, построивших железнодорожный мост через Амур. Переправу планируют использовать руководители Сутарского горно-обогатительного комбината, желающие заниматься поставками товаров в Китай. Закончить возведение объекта намерены в конце текущего года.
Раньше в IRC заявляли о планах направить полученные деньги от Газпромбанка на реализацию прорабатываемого проекта, предусматривающего разработку Сутарского месторождения. Объем производства должен достичь отметки в более 3 млн тонн железорудного концентрата за год.
В комментарии агентству Bloomberg Кенес Ракишев отмечал, что у Petropavlovsk сейчас большие возможности для продажи доли в IRC.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 11:12