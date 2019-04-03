АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.32 USD 65.47
Курс валют на 03.04.2019

Предприниматель собирается подать в суд на Лену Ленину

Предприниматель собирается подать в суд на популярную писательницу Лену Ленину. Причиной для этого послужила реклама, которую знаменитости заказали опубликовать на ее странице в Instagram.
Предприниматель собирается подать в суд на Лену Ленину

Лена Ленина активно пользуется социальными сетями. Она, как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, делает различные публикации в Instagram, в том числе и рекламного характера. Как стало известно, именно такой пост стал причиной конфликтной ситуации между предпринимателем и актрисой. Как рассказал бизнесмен, он договорился с Леной Лениной о рекламе, передав ей аванс за услуги. Но после заказчик передумал с ней сотрудничать, при этом знаменитость отказалась возвращать предоплату.

Предприниматель собирается подать в суд на Лену Ленину

Теперь предприниматель намерен решить этот вопрос через суд. Он пояснил, что помощница Лены Лениной отправила им претензию, в которой потребовала доплатить звезде оставшуюся сумму. Бизнесмен поведал, что речь идет о 200 000 рублей, 20 000 из которых были выплачены светской львице.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Асмус поздравила отца с
Ученые обнаружили загадочных
Правительство и нефтяники не смогли
Предприниматель собирается подать в суд
Компания Zotye готовит оригинальный
Пользователи Сети раскритиковали
Названы самые криминальные регионы РФ
Hyundai продемонстрировала концепт руля
Отношения с Мондезиром Свет-Амуром
Лариса Гузеева проходит омолаживающие
Ученые обнаружили новый метод
Наследницы Юлии Пересильд Анна и Мария
Хмель способен уничтожить раковые
Акции компании IRC Кенеса Ракишева
Евгения Брик не хочет делать из своей
Apple проиграла суд компании Swatch
Алсу анонсировала выход новой песни «К
Крокодилы стали причиной строительства
Станислав Садальский рассказал о
Российские ученые разработали первую в
Никита Джигурда высказался в поддержку
Ученые: Домашние питомцы продлевают
В Сети появились шпионские фото нового
Светлана Бондарчук показала фото в
Дилеры Skoda в России объявили скидки
Владимир Кузьмин скрывал от всех брак с
Первый мобильный телефон весил около
Дарья Мороз задумалась о смене имиджа
Андрей Макаревич раскритиковал книгу
Ученые назвали устаревшие методы лечения
Просмотреть все новости