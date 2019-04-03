Предприниматель собирается подать в суд на Лену Ленину

Лена Ленина активно пользуется социальными сетями. Она, как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, делает различные публикации в Instagram, в том числе и рекламного характера. Как стало известно, именно такой пост стал причиной конфликтной ситуации между предпринимателем и актрисой. Как рассказал бизнесмен, он договорился с Леной Лениной о рекламе, передав ей аванс за услуги. Но после заказчик передумал с ней сотрудничать, при этом знаменитость отказалась возвращать предоплату.Теперь предприниматель намерен решить этот вопрос через суд. Он пояснил, что помощница Лены Лениной отправила им претензию, в которой потребовала доплатить звезде оставшуюся сумму. Бизнесмен поведал, что речь идет о 200 000 рублей, 20 000 из которых были выплачены светской львице.