У каждой третьей российской семьи нет денег на обувь





В исследовании было опрошено 60 тысяч домохозяйств. Из них почти 80 процентов имеют проблемы в приобретении самых востребованных товаров. Что более печально, больше трети россиян (35,4 процента) затруднительно покупать сезонную обувь каждому члену семьи. Половина населения не способна оплатить непредвиденные расходы на лечение или ремонт дома. При этом 21 процент не может себе позволить фрукты и проведение праздников, а каждый десятый не может обеспечить себя жизненно необходимыми лекарствами. Половина населения России не имеет возможности провести недельный отпуск вне своего населенного пункта.Статистика показала, что семьи пенсионеров требуют 38,3 тысячи рублей, чтобы не голодать. В свою очередь многодетным семьям необходимо минимум 82 тысячи рублей. В результате социологического исследования было установлено, что в 2018 году за чертой бедности в России проживало 18,9 миллиона человек, а общий доход граждан на душу населения составил 32,6 тысячи рублей.