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Правительство и нефтяники не смогли договориться и зафиксировать цены на бензин

Правительство России и представители нефтедобывающих компаний не смогли договориться и подписать новое соглашение, призванное зафиксировать цены на бензин. Этот вопрос будет обсуждаться 4 апреля на совещании с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Правительство и нефтяники не смогли договориться и зафиксировать цены на бензин

Сообщается, что представители 10 крупнейших российских нефтедобывающих компаний и правительство РФ не продлили имеющийся, и не подписали новый договор, призванный зафиксировать цены на бензин. В октября 2018 года было заключено подобное соглашение, позволившее остановить рост ценников на топливо – Аи-92, Аи-95 и дизель. Данный договор истек 31 марта.

Изначально представители правительства и ФАС заявляли о том, что подписание нового соглашения не планируется изначально. Чуть позже начали поступать сведения, что переговоры с нефтяниками все-таки ведутся. Сейчас же стало известно, что договор о фиксации цены на бензин так и не был подписан. Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем совещании с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Некоторые СМИ заявили о том, что нефтедобывающие компании готовы подписать новое соглашение, но требуют увеличения государственных субсидий для того, чтобы покрыть свои будущие убытки. Представители правительства посчитали такое предложение чрезмерным и отказались от него. Решение этого вопроса будет зависеть от мнения Дмитрия Медведева.



 
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Экономика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:16

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