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Hyundai продемонстрировала концепт руля с сенсорными экранами

Корейская компания Hyundai продемонстрировала публике свой новый концепт современного салона на базе хэтчбека i30. Он получил много электроники и руль с двумя сенсорными экранами, используемыми для управления системами автомобиля.
Hyundai продемонстрировала концепт руля с сенсорными экранами

Сотрудники Hyundai решили идти дальше всех своих конкурентов и продемонстрировали собственное видение того, как должен выглядеть салон автомобиля будущего. Для этого инженеры корейского автопроизводителя создали уникальный концептуальный интерьер на базе хэтчбека i30. Он оснащен современной мультимедийной системой с большим дисплеем и цифровой приборной панелью, но главная его особенность – это руль с двумя сенсорными экранами. Они располагаются по бокам от средней панели с логотипом бренда и имеют квадратную форму. На представленном видео левый сенсорный экран отвечает за воспроизведение музыки: пуск/стоп, следующая песня, громче и тише. На правам же расположились стрелки направлений: вверх, вниз, влево, вправо, а также кнопка «Ок» между ними. За что отвечает этот сенсорный экран - пока непонятно. Эксперты отмечают, что они должны быть настраиваемыми, поэтому смогут выполнять разные функции.
Hyundai продемонстрировала концепт руля с сенсорными экранами

Представители Hyundai отмечают, в будущем они собираются оснащать все свои автомобили подобными рулями. Бренд уверен – именно за такими технологическими решениям будущее, но пока не готов уточнить, когда конкретно автолюбителям стоит ждать появление сенсорных экранов на рулевом колесе.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:46

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