Hyundai продемонстрировала концепт руля с сенсорными экранами





Сотрудники Hyundai решили идти дальше всех своих конкурентов и продемонстрировали собственное видение того, как должен выглядеть салон автомобиля будущего. Для этого инженеры корейского автопроизводителя создали уникальный концептуальный интерьер на базе хэтчбека i30. Он оснащен современной мультимедийной системой с большим дисплеем и цифровой приборной панелью, но главная его особенность – это руль с двумя сенсорными экранами. Они располагаются по бокам от средней панели с логотипом бренда и имеют квадратную форму. На представленном видео левый сенсорный экран отвечает за воспроизведение музыки: пуск/стоп, следующая песня, громче и тише. На правам же расположились стрелки направлений: вверх, вниз, влево, вправо, а также кнопка «Ок» между ними. За что отвечает этот сенсорный экран - пока непонятно. Эксперты отмечают, что они должны быть настраиваемыми, поэтому смогут выполнять разные функции.Представители Hyundai отмечают, в будущем они собираются оснащать все свои автомобили подобными рулями. Бренд уверен – именно за такими технологическими решениям будущее, но пока не готов уточнить, когда конкретно автолюбителям стоит ждать появление сенсорных экранов на рулевом колесе.