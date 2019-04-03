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Ученые обнаружили новый метод диагностики болезни Альцгеймера

Специалисты из университета Брауна проводили исследования и вывели новый метод диагностики заболевания Альцгеймера. Эксперты считают, что визуализация мозга упростит задачу выявления бляшек, которые вызывают болезнь.
Ученые обнаружили новый метод диагностики болезни Альцгеймера

Научным институтом было проведено масштабное исследование. В нем приняли участие 590 клиник и 11,4 тысячи пациентов на добровольной основе. Ученые применили позитронно-эмиссионную томографию для выявления признаков болезни Альцгеймера. Результаты этого исследования дали врачам более полную картину, что предоставило возможность эффективнее проконсультировать о рисках развития деменции у 60% испытуемых.

Было проведено наблюдение за изменениями амилоидной ПЭТ. Исследователям удалось определить, что подобное исследование мозга сокращает дальнейшее использование медицинской помощи. Пациентам вводилось специальное радиоактивно помеченное вещество. Несколько его элементов показали наличие бляшек, которые возникают при недуге.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:29

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