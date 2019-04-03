Наследницы Юлии Пересильд Анна и Мария нашли в море "настоящее сокровище"

Юлия Пересильд показала поклонникам в Instagram-блоге несколько кадров с прошедшего отпуска. На первом знаменитость позирует сама в солнцезащитных очках и шляпке, а на втором запечатлены несколько жемчужин. В комментарии артистка написала, что с ее детьми трудно спокойно отдохнуть. «Этот город пройден вдоль и поперек… Даже сами жемчуг себе достали!», - поделилась актриса успехами дочерей с подписчиками.Публикация звезды экранов получила высокую оценку пользователей. Большинство фанатов любимой артистки обратили внимание как похожа 9-летняя Аня на свою знаменитую родительницу. Комментаторы оставили комплименты в адрес юных добытчиц «сокровищ»: «Какие молодцы, жемчуг красивый», «Дети в маму», «Дочки у вас чудесные, активные, творческие».