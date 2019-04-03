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Пользователи Сети раскритиковали мужчину за требование к женщинам указывать свой вес в Tinder

В Интернете мужчина предложил женщинам указывать свой вес в Tinder, так как не хотел потом быть обманутым. Пользователи Сети раскритиковали его за такое требование.
Пользователи Сети раскритиковали мужчину за требование к женщинам указывать свой вес в Tinder

Недавно Tinder объявил о системе верификации роста у мужчин. В Сети сразу же появился затронутый новыми требованиями пользователь. В свою очередь он предложил представительницам слабого пола обозначать свой вес в приложении. Вскоре разработчики Tinder сообщили, что в честь Дня смеха 1 апреля решили просто пошутить. Как оказалось, не всем пользователям такой юмор пришелся по душе.
В своем посте на Reddit активный пользователь Tinder предложил разработчикам вынести женщинам обязательное требование указывать свой вес в приложении. Аргументировал мужчина свою просьбу тем, что он неоднократно был свидетелем того, как девушки обманывают парней в интернете. Впоследствии представители сильного пола приходят в шок на первом свидании.
Сам автор данного поста уверил пользователей в том, что он не выступает лично против полных дам. Он объяснил, что такие женщины не в его вкусе.
После прочитанного поста комментаторы в Tinder разделились на 2 стороны, одна из которых поддержала мужчину, а вторая высказала свое недовольство. Большинство юзеров посчитали, что все пользователи, независимо от пола, должны указывать свой рост и вес в анкете.



 
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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:00

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