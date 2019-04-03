Названы самые криминальные регионы РФ
На основе данных Министерства внутренних дел Российской Федерации стали известны, самые криминальные регионы страны. Об этом сообщает сайт Политэксперт.
Министерства внутренних дел РФ предоставило данные об уровне преступных действий в стране за 2018 год. В перечень регионов попали как самые криминальные, так безопасные. По информации ведомства самое маленькое количество противоправных действий было зафиксировано на Чукотке. Сообщается, что там было совершено около 1 тысячи действий нарушающих закон РФ. На второй строчке рейтинга безопасных регионов разместился Ненецкий округ. Потом следуют Магадан, Республика Калмыкия и Ингушетия.
Самой криминальной стала Москва и ее область, поскольку там зафиксировали более 140 000 эпизодов преступного характера. Также в перечень не безопасных регионов попали Челябинск и его область, Башкортостан и Краснодарский край.
Министерства внутренних дел РФ предоставило данные об уровне преступных действий в стране за 2018 год. В перечень регионов попали как самые криминальные, так безопасные. По информации ведомства самое маленькое количество противоправных действий было зафиксировано на Чукотке. Сообщается, что там было совершено около 1 тысячи действий нарушающих закон РФ. На второй строчке рейтинга безопасных регионов разместился Ненецкий округ. Потом следуют Магадан, Республика Калмыкия и Ингушетия.
Самой криминальной стала Москва и ее область, поскольку там зафиксировали более 140 000 эпизодов преступного характера. Также в перечень не безопасных регионов попали Челябинск и его область, Башкортостан и Краснодарский край.
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:55