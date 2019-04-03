Названы самые криминальные регионы РФ





Министерства внутренних дел РФ предоставило данные об уровне преступных действий в стране за 2018 год. В перечень регионов попали как самые криминальные, так безопасные. По информации ведомства самое маленькое количество противоправных действий было зафиксировано на Чукотке. Сообщается, что там было совершено около 1 тысячи действий нарушающих закон РФ. На второй строчке рейтинга безопасных регионов разместился Ненецкий округ. Потом следуют Магадан, Республика Калмыкия и Ингушетия.Самой криминальной стала Москва и ее область, поскольку там зафиксировали более 140 000 эпизодов преступного характера. Также в перечень не безопасных регионов попали Челябинск и его область, Башкортостан и Краснодарский край.