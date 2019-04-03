АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.32 USD 65.47
Курс валют на 03.04.2019

Названы самые криминальные регионы РФ

На основе данных Министерства внутренних дел Российской Федерации стали известны, самые криминальные регионы страны. Об этом сообщает сайт Политэксперт.

Названы самые криминальные регионы РФ

Министерства внутренних дел РФ предоставило данные об уровне преступных действий в стране за 2018 год. В перечень регионов попали как самые криминальные, так безопасные. По информации ведомства самое маленькое количество противоправных действий было зафиксировано на Чукотке. Сообщается, что там было совершено около 1 тысячи действий нарушающих закон РФ. На второй строчке рейтинга безопасных регионов разместился Ненецкий округ. Потом следуют Магадан, Республика Калмыкия и Ингушетия.

Самой криминальной стала Москва и ее область, поскольку там зафиксировали более 140 000 эпизодов преступного характера. Также в перечень не безопасных регионов попали Челябинск и его область, Башкортостан и Краснодарский край.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Асмус поздравила отца с
Ученые обнаружили загадочных
Правительство и нефтяники не смогли
Предприниматель собирается подать в суд
Компания Zotye готовит оригинальный
Пользователи Сети раскритиковали
Названы самые криминальные регионы РФ
Hyundai продемонстрировала концепт руля
Отношения с Мондезиром Свет-Амуром
Лариса Гузеева проходит омолаживающие
Ученые обнаружили новый метод
Наследницы Юлии Пересильд Анна и Мария
Хмель способен уничтожить раковые
Акции компании IRC Кенеса Ракишева
Евгения Брик не хочет делать из своей
Apple проиграла суд компании Swatch
Алсу анонсировала выход новой песни «К
Крокодилы стали причиной строительства
Станислав Садальский рассказал о
Российские ученые разработали первую в
Никита Джигурда высказался в поддержку
Ученые: Домашние питомцы продлевают
В Сети появились шпионские фото нового
Светлана Бондарчук показала фото в
Дилеры Skoda в России объявили скидки
Владимир Кузьмин скрывал от всех брак с
Первый мобильный телефон весил около
Дарья Мороз задумалась о смене имиджа
Андрей Макаревич раскритиковал книгу
Ученые назвали устаревшие методы лечения
Просмотреть все новости