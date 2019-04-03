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Евгения Брик не хочет делать из своей дочери Зои звезду Голливуда

Российская актриса Евгения Брик рассказала об отношении к потенциальной актерской карьере 9-летней дочери Зои. По словам матери, она не желает делать из своего ребенка звезду Голливуда, хотя и имеет подобную возможность.
Евгения Брик не хочет делать из своей дочери Зои звезду Голливуда

Дочь Евгении Брик Зоя уже успела засветиться в проекте мирового масштаба – сериале «OA» от Netflix. Начиная со второго сезона наследница российской актрисы и режиссера Валерия Тодоровского играет роль молодой героини Нины. Мать постоянно сопровождает 9-летнюю Зою во время всего съемочного процесса, так как хочет помочь своей дочери справиться со всеми проблемами, с которыми она может столкнуться. Сама Евгения Брик созналась, что изначально не верила в способность девочки воплотиться в образ настолько сложного персонажа, но ее ребенок доказала ей обратное. По словам актрисы, юная Зоя Тодоровски, так ее прозвали в Голливуде, внимательно слушает режиссера и выполняет всего его требования, не жалея на это сил.

Несмотря на столь ранний успех в Америке Евгения Брик не хочет делать из своей дочери звезду. Она отмечает, подобные формулировки, применяемые многими СМИ к ее ребенку, ей совсем не нравятся. Жена Валерия Тодоровского пока не имеет никаких планов относительно будущей актерской карьеры 9-летней Зои. Мать уверена, подобный бесценный опыт будет очень кстати для юной девочки, но не стоит впадать в крайности. В завершении Евгения Брик отметила, что не исключает именно такого будущего для своего ребенка, но не собирается настаивать исключительно на нем.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:06

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