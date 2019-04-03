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Хмель способен уничтожить раковые клетки печени и толстой кишки.

Ученые из Университета штата Орегон провели исследования целебных свойств хмеля. Они выяснили, что вещества, содержащиеся в растении, способны уничтожать раковые клетки печени и толстой кишки.
Хмель способен уничтожить раковые клетки печени и толстой кишки.

Согласно имеющейся информации, растения, используемые в алкогольной индустрии, имеют два важных соединения, которые способны разрушать структуру раковых клеток. Производные вещества не метаболизируются в фотоэстрогены, в отличие от основного ксантогумола (XN). Растительные химические составляющие схожи с женскими половыми гормонами, которые способны в некоторых случаях стимулировать развитие раковых опухолей и ухудшать здоровье больных.

Проведенными исследованиями подтверждено, что ферменты, которые имеются в печени и кишечнике человека, изменяют XN соединение в 8-пренилнарингенин (8-PN), который является мощнейшим фитоэстрогеном. Было установлено экспериментально, что эти два вещества снижают вес и улучшают биологические маркеры метаболического синдрома. Соединения продемонстрировали умение не только останавливать развитие раковых клеток, но и уничтожать их.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:13

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