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Станислав Садальский рассказал о гастролях в Германии

Станислав Садальский вместе с Татьяной Васильевой сообщили об окончании гастрольного тура по Германии. В течении недели они ставили спектакль под названием «Голая правда» в разных городах страны.
Станислав Садальский рассказал о гастролях в Германии

Садальский отмечает, что тур прошел с большим успехом, каждый раз в зале их ждал аншлаг. Также актер тепло высказывался в отношении коллеги по сцене – Татьяны Васильевой. Он написал, что работать с ней – это счастье.

Известно, что существовало некоторое напряжение в отношениях между актерами. Но все изменил случай – в день рождения Татьяны Васильевой Садальский явился к ней с большим букетом цветов и поздравлениями.

Актер не обделил вниманием и своих постоянных зрителей: «С каждым годом в Европе их становится все меньше и меньше, спасибо русскоязычным за любовь к России… С годами друзей будет меньше, но рядом будут только настоящие».

Также за гастрольный тур актер благодарил организаторов. А в комментариях к этой публикации поклонники интересуются, когда можно будет посмотреть спектакль в России.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:38

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