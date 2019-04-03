Станислав Садальский рассказал о гастролях в Германии

Садальский отмечает, что тур прошел с большим успехом, каждый раз в зале их ждал аншлаг. Также актер тепло высказывался в отношении коллеги по сцене – Татьяны Васильевой. Он написал, что работать с ней – это счастье.Известно, что существовало некоторое напряжение в отношениях между актерами. Но все изменил случай – в день рождения Татьяны Васильевой Садальский явился к ней с большим букетом цветов и поздравлениями.Актер не обделил вниманием и своих постоянных зрителей: «С каждым годом в Европе их становится все меньше и меньше, спасибо русскоязычным за любовь к России… С годами друзей будет меньше, но рядом будут только настоящие».Также за гастрольный тур актер благодарил организаторов. А в комментариях к этой публикации поклонники интересуются, когда можно будет посмотреть спектакль в России.