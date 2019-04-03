Алсу анонсировала выход новой песни «К тебе»

Поп-дива опубликовала в личном блоге Instagram пост, где рассказала подписчикам о скором выходе полюбившейся многим свежей композиции «К тебе». Песня была написана осенью и с тех пор звезде неоднократно поступали просьбы от фолловеров, чтобы сингл поскорее «увидел свет». Алсу сообщила: с 3 апреля ее хит в студийной записи станет доступным для прослушивания и скачивания на всех цифровых музыкальных площадках.Публикация кумира получила массу положительных отзывов от радостных почитателей творчества артистки, ведь они «наконец-то дождались» выхода записи: «Спасибо! Очень ждали!!!», «Мы все в ожидании! Счастью нет предела», «Она будет бомбой! И завоюет сердце каждого слушателя!».