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Алсу анонсировала выход новой песни «К тебе»

Знаменитая российская исполнительница Алсу порадовала поклонников новостью о записи своего нового сингла «К тебе». Звезда анонсировала выход песни, исполненной на концертах еще осенью, которую с нетерпением ждали ее фанаты.
Алсу анонсировала выход новой песни «К тебе»

Поп-дива опубликовала в личном блоге Instagram пост, где рассказала подписчикам о скором выходе полюбившейся многим свежей композиции «К тебе». Песня была написана осенью и с тех пор звезде неоднократно поступали просьбы от фолловеров, чтобы сингл поскорее «увидел свет». Алсу сообщила: с 3 апреля ее хит в студийной записи станет доступным для прослушивания и скачивания на всех цифровых музыкальных площадках.

Публикация кумира получила массу положительных отзывов от радостных почитателей творчества артистки, ведь они «наконец-то дождались» выхода записи: «Спасибо! Очень ждали!!!», «Мы все в ожидании! Счастью нет предела», «Она будет бомбой! И завоюет сердце каждого слушателя!».



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:55

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