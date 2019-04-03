Ученые: Домашние питомцы продлевают жизнь пожилым людям
Итальянские ученые провели исследование и установили, что домашние животные положительно влияют на своих владельцев. Они продлевают жизнь пожилым людям из-за постоянных активных прогулок и благоприятного психологического состояния.
Ученые отмечают, 70% итальянских пенсионеров в возрасте от 65 лет имеют собаку, сообщает издание «Слово и Дело». Подобное положение вещей не является случайностью, уверены специалисты. Для подтверждения этой теории они провели исследование и узнали, как домашние питомцы влияют на здоровье пожилых людей. В ходе исследования ученые опросили пенсионеров на тему влияния собаки на их жизнь. Пожилые люди отмечали, что это домашнее животное заставляет их проявлять заботу, улучшает их психологическое состояние, снижает чувство одиночества, а также помогает вести активный образ жизни из-за ежедневных прогулок.
Итальянские ученые отмечают, подобное влияние очевидно, но во многих странах мира люди до сих пор не знают о таком положительном аспекте владения собакой. Регулярные прогулки вне зависимости от погоды, забота за питомцем, чувство комфорта и защищенности – все это приводит к тому, что пенсионеры начинают жить дольше. Ученые отмечают, наличие в доме собаки, которую необходимо постоянно выгуливать, один из немногих способов заставить пожилых людей регулярно заниматься активной прогулкой, что положительно скажется на их здоровье и продлит жизнь.
Ученые отмечают, 70% итальянских пенсионеров в возрасте от 65 лет имеют собаку, сообщает издание «Слово и Дело». Подобное положение вещей не является случайностью, уверены специалисты. Для подтверждения этой теории они провели исследование и узнали, как домашние питомцы влияют на здоровье пожилых людей. В ходе исследования ученые опросили пенсионеров на тему влияния собаки на их жизнь. Пожилые люди отмечали, что это домашнее животное заставляет их проявлять заботу, улучшает их психологическое состояние, снижает чувство одиночества, а также помогает вести активный образ жизни из-за ежедневных прогулок.
Итальянские ученые отмечают, подобное влияние очевидно, но во многих странах мира люди до сих пор не знают о таком положительном аспекте владения собакой. Регулярные прогулки вне зависимости от погоды, забота за питомцем, чувство комфорта и защищенности – все это приводит к тому, что пенсионеры начинают жить дольше. Ученые отмечают, наличие в доме собаки, которую необходимо постоянно выгуливать, один из немногих способов заставить пожилых людей регулярно заниматься активной прогулкой, что положительно скажется на их здоровье и продлит жизнь.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:16