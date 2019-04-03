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Крокодилы стали причиной строительства пирамид в Египте - Ученые

Ученые провели новое исследование, позволившее сделать неожиданное открытие. Они выяснили, что причиной создания легендарных пирамид в Египте стали крокодилы.
Крокодилы стали причиной строительства пирамид в Египте - Ученые

Специалисты полагают, что древние египтяне были вынуждены создавать каменные сооружения чтобы защитить себя от опасных аллигаторов, которыми была заполнена река Нил, затопляющая близлежащие долины. Разливы, в прошлом главной водной артерии Африки, позволяли почве быть плодородной, а это способствовало развитию сельского хозяйства. Несмотря на это Нил, кишащий крокодилами, оставался невероятно опасным для жителей.

Величественные пирамиды являлись своеобразной крепостью, защищающей египтян от зубастых рептилий. В них можно было хранить и драгоценные вещи, предназначенные для загробной жизни. Крокодилы внушали местным жителям не только страх, но и уважение. Так, бог воды по имени Себек изображен именно с головой аллигатора. Этим существам поклонялись, считая их божествами.

Эксперты назвали и другие факторы, повлиявшие на создание этих огромных монументов. Есть гипотеза, что пирамиды строили в память о фараонах и для сохранения сокровенных знаний. Геометрическая форма каменных сооружений выражает астрономическую и астрономическую мудрость, - заключили ученые.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:46

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