Крокодилы стали причиной строительства пирамид в Египте - Ученые





Специалисты полагают, что древние египтяне были вынуждены создавать каменные сооружения чтобы защитить себя от опасных аллигаторов, которыми была заполнена река Нил, затопляющая близлежащие долины. Разливы, в прошлом главной водной артерии Африки, позволяли почве быть плодородной, а это способствовало развитию сельского хозяйства. Несмотря на это Нил, кишащий крокодилами, оставался невероятно опасным для жителей.Величественные пирамиды являлись своеобразной крепостью, защищающей египтян от зубастых рептилий. В них можно было хранить и драгоценные вещи, предназначенные для загробной жизни. Крокодилы внушали местным жителям не только страх, но и уважение. Так, бог воды по имени Себек изображен именно с головой аллигатора. Этим существам поклонялись, считая их божествами.Эксперты назвали и другие факторы, повлиявшие на создание этих огромных монументов. Есть гипотеза, что пирамиды строили в память о фараонах и для сохранения сокровенных знаний. Геометрическая форма каменных сооружений выражает астрономическую и астрономическую мудрость, - заключили ученые.