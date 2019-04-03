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В Сети появились шпионские фото нового Opel Astra

В Сети появились шпионские фото нового хэтчбека Opel Astra, проходящего испытания на дорогах общего назначения в Германии. Новинка была покрыта небольшим количеством маскировки, что говорит об отсутствии радикальных изменений в ее внешнем виде.
В Сети появились шпионские фото нового Opel Astra

Компания Opel в ближайшее время должна представить покупателям свой обновленный модельный ряд, в том числе и хэтчбек Astra. На опубликованных шпионских фото данный автомобиль проходит дорожные испытания в Германии. Эксперты отмечают, судя по виду новинки, она уже готов к серийному производству. Автопроизводитель не сильно беспокоился о том, что люди увидят дизайн нового хэтчбека раньше времени, поэтому тестовый образец был покрыл очень слабой маскировкой. Она расположилось только на самом краю передка, а также вокруг задних фонарей. Салон тоже не был замаскирован, поэтому его обновления ждать не стоит, уверены эксперты.

Они предполагают, что новый хэтчбек Astra может скрывать свои главные изменения под капотом. После того, как немецкий бренд был приобретен компанией PSA, ее представители заявили, что хотят видеть больше французских двигателей в будущих моделях Opel. Поэтому новинка может получить 1,2-литровый турбированный двигатель Peugeot THP либо 1,5-литровый дизельный мотор BlueHDi. Официальный анонс нового модельного ряда немецкого бренда стоит ожидать в ближайшее время.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:07

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