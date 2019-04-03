Российские ученые разработали первую в мире вакцину против аллергии на кошек





Ученые разрабатывают вакцину и апробируют новое средство на животных. Лаборатории находятся и в России, и в Австрии. Есть вероятность, что в скором будущем многие люди, которые любят кошек, но не могут их себе позволить из-за аллергии, наконец смогут завести домашнюю любимицу. Известно, что на сегодняшний день 50% детей в стране страдают от аллергии, которая способна вызывать осложнения, переходящие в астму.Ректор сообщает, что работа проводится вместе с австрийскими специалистами. Он уверен, что уже в этом году люди смогут увидеть результат. Также сообщается, что данный препарат поможет людям, которые уже заболели, ведь он создается из искусственных протеинов.