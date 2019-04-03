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Никита Джигурда высказался в поддержку Алексея Панина

Никита Джигурда оставил отзыв о скандальном эпизоде с высказыванием Алексея Панина в адрес россиян. Как считает актер, Панин может высказать свои эмоции так, как ему нравится.
Никита Джигурда высказался в поддержку Алексея Панина

Большой резонанс вызвал комментарий Алексея Панина на его страничке в Instagram, где он назвал россиян «злобными упырями». Причиной столь резкого высказывания послужили мнения пользователей Сети, которые он прочел под некрологом об актрисе Наталье Крачковской, скончавшейся в 2016 году. Актера возмутило, что наряду с выражением скорби встречались и оскорбительные заявления в адрес покойной. Известно, что пост был позже удален.
Никита Джигурда высказался в поддержку Алексея Панина

Джигурда же отметил: «Его позиция – это его позиция. Он не президент страны, не политик, он имеет право высказывать свое настроение так, как ему хочется». Актер заявил, что Панин – его хороший друг, потому он не перестанет его уважать, невзирая ни на какие слова, написанные хейтерами. Сам Никита Джигурда не понаслышке знает, что такое столкнуться с ними, поэтому всячески сочувствует товарищу.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:24

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