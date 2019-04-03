Apple проиграла суд компании Swatch





Компания Swatch выпустила свой лозунг в 2015 году. Он был применен для рекламы новых часов Bellamy, которые были оснащены дополнительным NFC-модулем. Этот технический узел позволял совершать бесконтактные денежные платежи. Сервис доступен для владельцев часов благодаря сотрудничеству производителя с Visa. В соответствии с правилами на интеллектуальную собственность, слоган был зарегистрирован в США и в Швейцарии.Однако сотрудники компании Apple сочли рекламу часов Bellamy созвучной с их лозунгом «Think Different». Его использовали в рекламных целях с 1997 года по 2002 год. В апреле 2017 года иск был направлен для рассмотрения. Однако суд принял сторону создателей часов Swatch, которые утверждали, что рекламная компания Apple не была распространенной в Швейцарии, поэтому на неё не распространяется защита торговой марки. Для победы в суде производителю iPhone необходимо было собрать не меньше 50 процентов потребителей, которые связывают их слоган с продукцией компании.