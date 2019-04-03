АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.32 USD 65.47
Курс валют на 03.04.2019

Apple проиграла суд компании Swatch

Компания Apple направила иск, в котором требовала компенсации у бренда Swatch за использование слогана «Tick Different». Яблочный гигант считал, что это словосочетание было похоже по звучанию с их лозунгом «Think Different».
Apple проиграла суд компании Swatch

Компания Swatch выпустила свой лозунг в 2015 году. Он был применен для рекламы новых часов Bellamy, которые были оснащены дополнительным NFC-модулем. Этот технический узел позволял совершать бесконтактные денежные платежи. Сервис доступен для владельцев часов благодаря сотрудничеству производителя с Visa. В соответствии с правилами на интеллектуальную собственность, слоган был зарегистрирован в США и в Швейцарии.
Однако сотрудники компании Apple сочли рекламу часов Bellamy созвучной с их лозунгом «Think Different». Его использовали в рекламных целях с 1997 года по 2002 год. В апреле 2017 года иск был направлен для рассмотрения. Однако суд принял сторону создателей часов Swatch, которые утверждали, что рекламная компания Apple не была распространенной в Швейцарии, поэтому на неё не распространяется защита торговой марки. Для победы в суде производителю iPhone необходимо было собрать не меньше 50 процентов потребителей, которые связывают их слоган с продукцией компании.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгения Брик не хочет делать из своей
Apple проиграла суд компании Swatch
Алсу анонсировала выход новой песни «К
Крокодилы стали причиной строительства
Станислав Садальский рассказал о
Российские ученые разработали первую в
Никита Джигурда высказался в поддержку
Ученые: Домашние питомцы продлевают
В Сети появились шпионские фото нового
Светлана Бондарчук показала фото в
Дилеры Skoda в России объявили скидки
Владимир Кузьмин скрывал от всех брак с
Первый мобильный телефон весил около
Дарья Мороз задумалась о смене имиджа
Андрей Макаревич раскритиковал книгу
Ученые назвали устаревшие методы лечения
Ряд лечебных препаратов прекратят
Муж-фотограф Полины Гагариной Дмитрий
Глюкоза поцеловала Успенскую в губы в
Звезды поздравили Иосифа Пригожина с
Журналисты зададут вопросы Исааку
Телеведущий Алексей Лысенков признался
Виктория Исакова опубликовала снимок в
ДНК и РНК могли появиться вместе до
Сергей Лазарев выступит на
На комментатора Василия Уткина
Певица Лолита поделилась кадрами с
Экс-невеста Тимати собирается замуж за
Названы имена самых «аварийных»
Светлана Лобода заплатила за хит «Твои
Просмотреть все новости