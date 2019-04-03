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Светлана Бондарчук показала фото в купальнике

Светлана Бондарчук показала преданным поклонникам на своей странице в Instagram фото в купальнике. Подписчики позитивно оценили новый пост модели.
Светлана Бондарчук показала фото в купальнике

Светлана Бондарчук активно пользуется социальными сетями. Она часто делает различные публикации и сообщает фанатам все, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад экс-возлюбленная Федора Бондарчука показала подписчикам кадры с новой фотосессии. На снимке знаменитость запечатлена лежа на песке в закрытом купальнике лавандового цвета. Рядом с моделью находится круглая черно-белая сумочка, ее образ дополнили серьги и кольцо в виде крыла.

Светлана Бондарчук показала фото в купальнике

Светлана Бондарчук не стали ничего писать в комментарии. Пользователи Сети отреагировали моментально. Они написали: "Вы роскошная женщина!", "В этом купальнике супер", "Вам очень идет этот цвет!". Но нашлись и те, кто посчитал снимок слишком откровенным для публикации в Интернете. Новый пост модели всего за несколько часов набрал большое количество отметок "Мне нравится".

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🌴👙

Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa)



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:00

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