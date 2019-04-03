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Дилеры Skoda в России объявили скидки на модели в апреле

Дилеры Skoda в России объявили покупателям скидки, действующие в апреле. Специальные предложения коснутся моделей Octavia, Rapid, Superb и Kodiaq 2018 и 2019 года выпуска, они позволят сэкономить до 187 тысяч рублей.
Дилеры Skoda в России объявили скидки на модели в апреле

Чешский автопроизводитель Skoda собирается порадовать своих покупателей на рынке России масштабными скидками. Компактный лифтбек Rapid обойдется покупателям на 143 тысячи рублей дешевле, а покупка Octavia позволит сэкономить почти 190 тысяч. Ценник на флагманский седан Skoda Superb снизится на 175 тысяч. Наименьшую скидку получил внедорожник Kodiaq, его покупатели смогут сэкономить всего 75 тысяч рублей.

Кроме прямых скидок, чешский автопроизводитель обновил условия других программ и кредитов. Теперь лифтбек Rapid, внедорожник Kodiaq и флагманский седан Superb можно оформить под ставку равную 8,9% при внесении 15% стоимости одним платежом. Российским автолюбителям, желающим приобрести Skoda Octavia, повезло больше. Данную модель можно взять в кредит под 3% с внесением тех же 15% одним платежом.
Дилеры Skoda в России объявили скидки на модели в апреле

Автопроизводитель из Чехии также изменил условия программ Утилизация/Трейд-ин. Теперь сдача старого автомобиля позволит снизить стоимость любой модели бренда, включая 2019 год выпуска. В зависимости от сдаваемой машины экономия может составить до 130 тысяч рублей.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:55

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