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Владимир Кузьмин скрывал от всех брак с молодой яхтсменкой Карпухиной

Владимир Кузьмин решил скрыть от всех брак с молодой яхтсменкой Светланой Карпухиной два месяца назад. Об этом журналистам рассказал брат звезды Александр.
Владимир Кузьмин скрывал от всех брак с молодой яхтсменкой Карпухиной

Избранницей 63-летнего исполнителя стала 27-летняя девушка из Калининграда. Поклонница познакомилась с музыкантом в Москве, когда подошла взять автограф. Она отметила, что может помочь в организации концертов, а потом общение перешло на новый уровень. По словам брата звезды, Кузьмин и Карпухина расписались, не желая предавать новость огласке.
Владимир Кузьмин скрывал от всех брак с молодой яхтсменкой Карпухиной

Владимир Кузьмин до сих пор вызывает восторг у большинства поклонниц, не дающих ему прохода. Как сообщил родственник артиста, сердца дам рокер покорил еще когда только появился на сцене – они влюблены в него десятилетия. Брат Александр недоволен, что Владимир Кузьмин пренебрегает их общением из-за «молодых баб». Раньше братья были вместе, они могли общаться часами. Сейчас певец стал намного реже встречаться с родным человеком.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:46

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