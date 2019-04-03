Владимир Кузьмин скрывал от всех брак с молодой яхтсменкой Карпухиной





Избранницей 63-летнего исполнителя стала 27-летняя девушка из Калининграда. Поклонница познакомилась с музыкантом в Москве, когда подошла взять автограф. Она отметила, что может помочь в организации концертов, а потом общение перешло на новый уровень. По словам брата звезды, Кузьмин и Карпухина расписались, не желая предавать новость огласке.Владимир Кузьмин до сих пор вызывает восторг у большинства поклонниц, не дающих ему прохода. Как сообщил родственник артиста, сердца дам рокер покорил еще когда только появился на сцене – они влюблены в него десятилетия. Брат Александр недоволен, что Владимир Кузьмин пренебрегает их общением из-за «молодых баб». Раньше братья были вместе, они могли общаться часами. Сейчас певец стал намного реже встречаться с родным человеком.