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Дарья Мороз задумалась о смене имиджа

На своей странице в Instagram Дарья Мороз решила обсудить с подписчиками своей внешний вид. Также актриса задумывается о том, чтобы кардинально сменить имидж.

Дарья Мороз задумалась о смене имиджа

Дарья Мороз уже довольно давно подстригла волосы и предпочитает короткую прическу. Но недавно знаменитость опубликовала в Instagram новое фото. На снимке артистка запечатлена с длинными и кудрявыми волосами. В комментарии Дарья Мороз уточнила, что на фотографии она в парике. Также актриса написала, что ее образ зависит от того, в каком проекте она принимает участие на данный момент, а в повседневной жизни ей очень удобно с короткой прической. Но иногда знаменитости очень хочется отрастить длинные локоны.

Дарья Мороз задумалась о смене имиджа

Также артистка рассказала, что предпочитает светлые волосы и обязательно вернется к данному оттенку. Пользователи Сети сошлись во мнении, что артистке обязательно стоит отрастить локоны. Подписчики написали множество комплиментов и признались, что даже не сразу узнали на фото Дарью Мороз. Пост набрал большое количество лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:30

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