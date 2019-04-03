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Андрей Макаревич раскритиковал книгу Джоанны Стингрей «Стингрей в стране чудес»

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», ознакомился с книгой Джоанны Стингрей «Стингрей в стране чудес», повествующей о ее дружбе с русскими рокерами 80-х. По мнению музыканта события, описанные в книге, не соответствуют реальным фактам.
Андрей Макаревич раскритиковал книгу Джоанны Стингрей «Стингрей в стране чудес»

Книга американской писательницы Джоанны Стингрей повествует о 80-х годах прошлого века. Автор была свидетельницей борьбы рокеров СССР за право играть свою музыку. Книга вызвала интерес у одного из самых ярких представителей этого движения – Андрея Макаревича, но он не счел описанные в ней события правдивыми.

Макаревич был возмущен теми моментами в книге, где речь идет об эпизодах с участием его группы. Он утверждает, что там нет ни слова правды. Именно поэтому нет смысла доверять всему содержанию книги.

Писательница сделала особый акцент на лидерстве питерских рокеров в борьбе с советской диктатурой, в частности с КГБ. Музыкант считает, что сама идея в корне не верна. А так как все остальные факты были подогнаны под нее, то и получился дефицит реальной информации.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:24

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