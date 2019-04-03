Андрей Макаревич раскритиковал книгу Джоанны Стингрей «Стингрей в стране чудес»





Книга американской писательницы Джоанны Стингрей повествует о 80-х годах прошлого века. Автор была свидетельницей борьбы рокеров СССР за право играть свою музыку. Книга вызвала интерес у одного из самых ярких представителей этого движения – Андрея Макаревича, но он не счел описанные в ней события правдивыми.Макаревич был возмущен теми моментами в книге, где речь идет об эпизодах с участием его группы. Он утверждает, что там нет ни слова правды. Именно поэтому нет смысла доверять всему содержанию книги.Писательница сделала особый акцент на лидерстве питерских рокеров в борьбе с советской диктатурой, в частности с КГБ. Музыкант считает, что сама идея в корне не верна. А так как все остальные факты были подогнаны под нее, то и получился дефицит реальной информации.