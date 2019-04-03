Первый мобильный телефон весил около килограмма и работал всего 30 минут





Мартин Купер совершил звонок с первого мобильного телефона другому инженеру, работающему в конкурирующей фирме Bell Laboratories. Таким образом работник Motorola хотел обозначить за своей компанией первенство в данном вопросе и показать соперникам, насколько далеко продвинулись ее специалисты.Первый в истории мобильный телефон имел вес около 1 килограмма, длину 22 см, ширину – 4 см, а толщину – 12 см. Устройство имело всего 12 кнопок – 10 цифр, вызов и сброс. Новинка от Motorola могла работать в течении всего 30 минут, а на ее полную зарядку необходимо было потратить 10 часов. Несмотря на такие габариты и характеристики, на устройство сразу появился небывалый спрос, поэтому все мировые технологические компании начали активно развивать это направление. Сначала они концентрировали свое внимание на главном аспекте – размере, его необходимо было уменьшить, это касалось и веса.Спустя 46 лет мобильный телефон превратился в настоящий компьютер, способный поместиться в кармане. С его помощью можно не только совершать звонки, а также выходить в интернет, слушать музыку и смотреть видео, совершать онлайн-покупки и управлять банковскими счетами, а также многое другое.