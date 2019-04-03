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Ученые назвали устаревшие методы лечения

Современная медицина постоянно удивляет человечество новыми лекарствами или способами лечения. В связи с этим ученые назвали устаревшие методы, о которых следует забыть.
Ученые назвали устаревшие методы лечения

То, что было хорошо и полезно вчера, уже не имеет таких ценностей сегодня. Это можно сказать о тех методах лечения, которые были популярны в детстве, но слишком устаревшие сегодня. Некоторые из них могут даже оказаться вредными для здоровья человека.
Официальный сайт газеты «Комсомольская правда» выделил 6 самых популярных способов, которые еще совсем недавно использовали мамы и бабушки. Сегодня медицина признала их бесполезными.
Раньше родители уверяли своих детей, что именно витамин С очень эффективен при простуде. Теперь это считается ошибкой. Специалисты еще в 2007 году благодаря проведенным исследованиям смогли выяснить, что действие данного витамина аналогично эффекту плацебо.
Всем известное лечение банками при пневмонии, простуде и бронхите может оказаться вредным для здоровья многих людей. Ученые крайне не рекомендуют использовать их людям, у которых были обнаружены заболевания сердца, крови или аутоиммунные нарушения. Сегодня пластиковые, а не стеклянные банки в медицине можно использовать для массажа.
Горчичники также считаются устаревшим способом лечения, ведь содержат в себе аллергенные вещества, которые вызывают раздражение кожи. Они противопоказаны пациенту при высокой температуре.
Наверняка, в каждой семье в аптечке дома присутствует анальгин. Как ни странно, но он вызывает не меньше вопросов у ученых. Этот известное болеутоляющее средство уже запрещено в некоторых странах Европы из-за наличия в нем аллергенов и побочных эффектов. Ибупрофен станет хорошим заменителем этого медикамента.
Современная медицина давно отказалась использовать мышьяк при лечении зубов. Раньше его применяли для удаления нерва в зубе. Клеточный яд, из которого состоит мышьяк, делает стенки зубов тонкими и хрупкими, после чего пациенту необходимо ставить коронку.
И завершают шестерку устаревших методов лечения сосудосуживающие капли, применяемые при насморке. При долгом использовании они вызывают привыкание, а также имеют в своем составе немало побочных эффектов. Специалисты современной медицины рекомендуют использовать спреи, содержащие кортикостероиды. Еще лучший вариант – промывать нос морской или соленой водой.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:16

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