Ученые назвали устаревшие методы лечения





То, что было хорошо и полезно вчера, уже не имеет таких ценностей сегодня. Это можно сказать о тех методах лечения, которые были популярны в детстве, но слишком устаревшие сегодня. Некоторые из них могут даже оказаться вредными для здоровья человека.Официальный сайт газеты «Комсомольская правда» выделил 6 самых популярных способов, которые еще совсем недавно использовали мамы и бабушки. Сегодня медицина признала их бесполезными.Раньше родители уверяли своих детей, что именно витамин С очень эффективен при простуде. Теперь это считается ошибкой. Специалисты еще в 2007 году благодаря проведенным исследованиям смогли выяснить, что действие данного витамина аналогично эффекту плацебо.Всем известное лечение банками при пневмонии, простуде и бронхите может оказаться вредным для здоровья многих людей. Ученые крайне не рекомендуют использовать их людям, у которых были обнаружены заболевания сердца, крови или аутоиммунные нарушения. Сегодня пластиковые, а не стеклянные банки в медицине можно использовать для массажа.Горчичники также считаются устаревшим способом лечения, ведь содержат в себе аллергенные вещества, которые вызывают раздражение кожи. Они противопоказаны пациенту при высокой температуре.Наверняка, в каждой семье в аптечке дома присутствует анальгин. Как ни странно, но он вызывает не меньше вопросов у ученых. Этот известное болеутоляющее средство уже запрещено в некоторых странах Европы из-за наличия в нем аллергенов и побочных эффектов. Ибупрофен станет хорошим заменителем этого медикамента.Современная медицина давно отказалась использовать мышьяк при лечении зубов. Раньше его применяли для удаления нерва в зубе. Клеточный яд, из которого состоит мышьяк, делает стенки зубов тонкими и хрупкими, после чего пациенту необходимо ставить коронку.И завершают шестерку устаревших методов лечения сосудосуживающие капли, применяемые при насморке. При долгом использовании они вызывают привыкание, а также имеют в своем составе немало побочных эффектов. Специалисты современной медицины рекомендуют использовать спреи, содержащие кортикостероиды. Еще лучший вариант – промывать нос морской или соленой водой.