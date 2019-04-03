Муж-фотограф Полины Гагариной Дмитрий Исхаков оценил новое селфи супруги
Знаменитая российская исполнительница Полина Гагарина показала в Instagram новое селфи, что очень понравилось ее мужу-фотографу. Дмитрий Исхаков оценил фото жены, не скупясь на комплименты.
Певица любит демонстрировать различные кадры из жизни, за что получает массу положительных отзывов от своих многомиллионных подписчиков. Но в этот раз знаменитость получила похвалу от звездного фотографа. Возлюбленный не мог не обратить внимание на фотогеничность и красоту супруги.
В комментарии Полина Гагарина отметила, что «поймала» «лучший свет для фото». Дмитрий Исхаков порадовал любимую комплиментом – «Очень красивая», но звезда предложила избраннику обсудить это дома.
Всего за несколько часов селфи с лучшим светом оценили почти 200 тысяч подписчиков артистки. Комментаторы восхитились внешностью любимицы: «Милая до безумства», «Полина, разве можно быть такой красивой? Вы просто ангел!».
Певица любит демонстрировать различные кадры из жизни, за что получает массу положительных отзывов от своих многомиллионных подписчиков. Но в этот раз знаменитость получила похвалу от звездного фотографа. Возлюбленный не мог не обратить внимание на фотогеничность и красоту супруги.
В комментарии Полина Гагарина отметила, что «поймала» «лучший свет для фото». Дмитрий Исхаков порадовал любимую комплиментом – «Очень красивая», но звезда предложила избраннику обсудить это дома.
Всего за несколько часов селфи с лучшим светом оценили почти 200 тысяч подписчиков артистки. Комментаторы восхитились внешностью любимицы: «Милая до безумства», «Полина, разве можно быть такой красивой? Вы просто ангел!».
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:05