Ряд лечебных препаратов прекратят ввозить в Россию
Согласно данным Росздравнадзора, на территорию Российской федерации будет прекращен ввоз ряда медицинских препаратов. Не попадет на российский рынок и «Септолете плюс», которое используется при инфекции ротовой полости и глотки.
По сообщению ТАСС, прекращение ввоза лекарства не связано с его качественными свойствами. Также планируется с 1 апреля 2020 года убрать с полок аптек «Мюстофоран», который является противоопухолевым препаратом. Это связано с проблемами на производстве.
Кроме этого информационный цент Росздравнадзора сообщил о завершении изготовления компанией "МСД Фармасьютикалс" лекарства "Интрон А", которое является противовирусным средством. Однако производители лекарств заверили, что до момента исчерпания медицинских препаратов на складах поставки будут продолжаться.
По сообщению ТАСС, прекращение ввоза лекарства не связано с его качественными свойствами. Также планируется с 1 апреля 2020 года убрать с полок аптек «Мюстофоран», который является противоопухолевым препаратом. Это связано с проблемами на производстве.
Кроме этого информационный цент Росздравнадзора сообщил о завершении изготовления компанией "МСД Фармасьютикалс" лекарства "Интрон А", которое является противовирусным средством. Однако производители лекарств заверили, что до момента исчерпания медицинских препаратов на складах поставки будут продолжаться.
Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:09