Ряд лечебных препаратов прекратят ввозить в Россию





По сообщению ТАСС, прекращение ввоза лекарства не связано с его качественными свойствами. Также планируется с 1 апреля 2020 года убрать с полок аптек «Мюстофоран», который является противоопухолевым препаратом. Это связано с проблемами на производстве.Кроме этого информационный цент Росздравнадзора сообщил о завершении изготовления компанией "МСД Фармасьютикалс" лекарства "Интрон А", которое является противовирусным средством. Однако производители лекарств заверили, что до момента исчерпания медицинских препаратов на складах поставки будут продолжаться.