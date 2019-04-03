АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.32 USD 65.47
Курс валют на 03.04.2019

Ряд лечебных препаратов прекратят ввозить в Россию

Согласно данным Росздравнадзора, на территорию Российской федерации будет прекращен ввоз ряда медицинских препаратов. Не попадет на российский рынок и «Септолете плюс», которое используется при инфекции ротовой полости и глотки.
Ряд лечебных препаратов прекратят ввозить в Россию

По сообщению ТАСС, прекращение ввоза лекарства не связано с его качественными свойствами. Также планируется с 1 апреля 2020 года убрать с полок аптек «Мюстофоран», который является противоопухолевым препаратом. Это связано с проблемами на производстве.

Кроме этого информационный цент Росздравнадзора сообщил о завершении изготовления компанией "МСД Фармасьютикалс" лекарства "Интрон А", которое является противовирусным средством. Однако производители лекарств заверили, что до момента исчерпания медицинских препаратов на складах поставки будут продолжаться.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дарья Мороз задумалась о смене имиджа
Андрей Макаревич раскритиковал книгу
Ученые назвали устаревшие методы лечения
Ряд лечебных препаратов прекратят
Муж-фотограф Полины Гагариной Дмитрий
Глюкоза поцеловала Успенскую в губы в
Звезды поздравили Иосифа Пригожина с
Журналисты зададут вопросы Исааку
Телеведущий Алексей Лысенков признался
Виктория Исакова опубликовала снимок в
ДНК и РНК могли появиться вместе до
Сергей Лазарев выступит на
На комментатора Василия Уткина
Певица Лолита поделилась кадрами с
Экс-невеста Тимати собирается замуж за
Названы имена самых «аварийных»
Светлана Лобода заплатила за хит «Твои
Британские морпехи смогут использовать
Александр Незлобин в интервью Юрию Дудю
Теория Стивена Хокинга о составе темной
Экстрасенс Марина Вайн: В будущем Ольга
Jetour X70S за 750 тысяч рублей вызвал
Екатерина Андреева рассказала в
Александр Фролов выиграл у стороны Юлии
Поклонники раскритиковали
Никита Кузнецов впервые показал свою
Кроссовер Brilliance V7 будет иметь
Александра Черно достигла рекордных
В Аргентине этнолог Януш Хуан Мориц
Звезда "Дома-2" Маргарита Ларченко
Просмотреть все новости