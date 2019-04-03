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Глюкоза поцеловала Успенскую в губы в благодарность за концерт

Российская исполнительница Наталья Ионова, известная как Глюкоза, необычным образом поблагодарила артистку Любовь Успенскую за ее концерт. Звезда поцеловала коллегу прямо в губы и отметила смелость 65-летней певицы.
Глюкоза поцеловала Успенскую в губы в благодарность за концерт

Об этом Глюкоза рассказала на своей странице в Instagram. Наталья Ионова выложила там снимок, запечатлевший поцелуй звезд прямо в губы. Его она сопроводила комментарием, где поблагодарила Любовь Успенскую за прекрасный концерт, приуроченный к 65-летию артистки. Певица отметила, ее коллега не боится экспериментов и готова на многое, чтобы дарить своим поклонникам хорошее настроение. Подобную сценическую смелость, уверена Наталья Ионова, имеют не все молодые исполнители, поэтому деятельность Любовь Успенской вызывает у нее настоящее уважение.

Поклонники Глюкозы восприняли эту фотографию неоднозначно. Многие посчитали ее непристойной и неуважительной. Они отмечают, подобное поведение не соответствуют образу 65-летней исполнительницы, а также нарушает законы этикета. Такие подписчики уверены, что Наталье Ионовой не стоит публиковать подобные снимки. Другие поклонники отметили, что не видят в этом поцелуе ничего запрещенного или плохого. Они уверены, Любовь Успенская лучше других знает, что ей можно делать, а что – нельзя.

Напомним, Глюкоза постоянно публикует на своей странице в Instagram откровенные и провокационные фотографии. Сама певица отмечает, ее муж не против этого, ведь ему тоже нравится наблюдать за своей супругой в подобном амплуа.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:00

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