Телеведущий Алексей Лысенков признался в изменах первой жене

Алексей Лысенков рассказал, в его жизни было несколько браков и долгих романов, но ему так и не удалось построить счастливую семью. С первой женой Надеждой он прожил 12 лет, у пары родилась дочь. Несмотря на это в отношениях настал серьезный кризис, разрешить который супруги не смогли. По словам самого телеведущего, они потеряли друг к другу интерес и сохраняли брак исключительно ради ребенка.Все изменило появление в жизни Алексея Лысенкова новой страсти – певицы Сабины Мурадян. Именно тогда ведущий «Сам себе режиссер» понял, что пора разводиться с первой женой, но это произошло не сразу. По его словам, сначала они с певицей встречались около 9 месяцев, а только потом он решился на серьезные изменения. Несмотря на это, телеведущий не считает это изменой. Он отметил, к тому моменту супруги были уже простыми друзьями.Второй брак Алексея Лысенкова также распался, вместе с Сабиной Мурадян он прожил 10 лет. За это время у них родился сын Николай, живущий сейчас с телеведущим. Его наследник продолжает общаться с матерью, они часто проводят время вместе.После этого Алексей Лысенков вступил в отношения с актрисой Ириной Чериченко. Пара была вместе целых 10 лет, но так и не заключила брак. Как рассказа телеведущий, у них обоих был очень сильный характер, что приводило к постоянным конфликтам.