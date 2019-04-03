АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.32 USD 65.47
Курс валют на 03.04.2019

Телеведущий Алексей Лысенков признался в изменах первой жене

Популярный российский телеведущий Алексей Лысенков, известный зрителям по шоу «Сам себе режиссер», откровенно рассказал про свои прошлые отношения. Он публично признался в своих изменах первой жене Надежде.
Телеведущий Алексей Лысенков признался в изменах первой жене

Алексей Лысенков рассказал, в его жизни было несколько браков и долгих романов, но ему так и не удалось построить счастливую семью. С первой женой Надеждой он прожил 12 лет, у пары родилась дочь. Несмотря на это в отношениях настал серьезный кризис, разрешить который супруги не смогли. По словам самого телеведущего, они потеряли друг к другу интерес и сохраняли брак исключительно ради ребенка.

Все изменило появление в жизни Алексея Лысенкова новой страсти – певицы Сабины Мурадян. Именно тогда ведущий «Сам себе режиссер» понял, что пора разводиться с первой женой, но это произошло не сразу. По его словам, сначала они с певицей встречались около 9 месяцев, а только потом он решился на серьезные изменения. Несмотря на это, телеведущий не считает это изменой. Он отметил, к тому моменту супруги были уже простыми друзьями.

Второй брак Алексея Лысенкова также распался, вместе с Сабиной Мурадян он прожил 10 лет. За это время у них родился сын Николай, живущий сейчас с телеведущим. Его наследник продолжает общаться с матерью, они часто проводят время вместе.

После этого Алексей Лысенков вступил в отношения с актрисой Ириной Чериченко. Пара была вместе целых 10 лет, но так и не заключила брак. Как рассказа телеведущий, у них обоих был очень сильный характер, что приводило к постоянным конфликтам.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дарья Мороз задумалась о смене имиджа
Андрей Макаревич раскритиковал книгу
Ученые назвали устаревшие методы лечения
Ряд лечебных препаратов прекратят
Муж-фотограф Полины Гагариной Дмитрий
Глюкоза поцеловала Успенскую в губы в
Звезды поздравили Иосифа Пригожина с
Журналисты зададут вопросы Исааку
Телеведущий Алексей Лысенков признался
Виктория Исакова опубликовала снимок в
ДНК и РНК могли появиться вместе до
Сергей Лазарев выступит на
На комментатора Василия Уткина
Певица Лолита поделилась кадрами с
Экс-невеста Тимати собирается замуж за
Названы имена самых «аварийных»
Светлана Лобода заплатила за хит «Твои
Британские морпехи смогут использовать
Александр Незлобин в интервью Юрию Дудю
Теория Стивена Хокинга о составе темной
Экстрасенс Марина Вайн: В будущем Ольга
Jetour X70S за 750 тысяч рублей вызвал
Екатерина Андреева рассказала в
Александр Фролов выиграл у стороны Юлии
Поклонники раскритиковали
Никита Кузнецов впервые показал свою
Кроссовер Brilliance V7 будет иметь
Александра Черно достигла рекордных
В Аргентине этнолог Януш Хуан Мориц
Звезда "Дома-2" Маргарита Ларченко
Просмотреть все новости