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Виктория Исакова опубликовала снимок в купальнике и рассказала о мечте

Виктория Исакова продемонстрировала снимок в купальнике в социальной сети Instagram. Именно так она попыталась приблизить свою мечту о море.
Виктория Исакова опубликовала снимок в купальнике и рассказала о мечте

«Снимаем все лишнее, скоро лето», - сообщила она, заявив о необходимости вспомнить, что такое отдых. Актриса призналась, что понемногу забывает морской отпуск в январе, но снова желает отправиться на курорт. Дабы это быстрее осуществилось, Исакова считает правильным повесить снимок желаемого на стену, мечтать об этом, и тогда все сбудется.

Ее «пляжная» фотография пришлась по душе некоторым подписчикам, которые написали ряд комплиментов в адрес знаменитости. Они пожелали ей как можно быстрее исполнить любимую мечту.

Недавно Виктория Исакова рассказала поклонникам, как смогла добиться красивой внешности. По ее словам, для этого она делает зарядку для лица с множеством упражнений, не отличающихся легкостью, но данные занятия все равно приносят актрисе приятные ощущения и удовольствие.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:39

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