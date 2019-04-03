Виктория Исакова опубликовала снимок в купальнике и рассказала о мечте

«Снимаем все лишнее, скоро лето», - сообщила она, заявив о необходимости вспомнить, что такое отдых. Актриса призналась, что понемногу забывает морской отпуск в январе, но снова желает отправиться на курорт. Дабы это быстрее осуществилось, Исакова считает правильным повесить снимок желаемого на стену, мечтать об этом, и тогда все сбудется.Ее «пляжная» фотография пришлась по душе некоторым подписчикам, которые написали ряд комплиментов в адрес знаменитости. Они пожелали ей как можно быстрее исполнить любимую мечту.Недавно Виктория Исакова рассказала поклонникам, как смогла добиться красивой внешности. По ее словам, для этого она делает зарядку для лица с множеством упражнений, не отличающихся легкостью, но данные занятия все равно приносят актрисе приятные ощущения и удовольствие.