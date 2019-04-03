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ДНК и РНК могли появиться вместе до возникновения жизни на Земле – Ученые

Доктор философии Раманараянан Кришнамурти вместе с группой ученых совершил важное открытие. Специалисты выяснили, что ДНК и РНК могли появиться еще до возникновения жизни на Земле.
ДНК и РНК могли появиться вместе до возникновения жизни на Земле – Ученые

После проведенных исследований ученые пришли к выводу, что строительные блоки дезоксирибонуклеиновой и рибонуклеиновой кислоты вполне могли существовать сами задолго до того, как на планете Земля появилась жизнь. Ученые утверждают, что их примерный возраст может достигать более 4 миллиардов лет.
Раньше наука подтверждала тот факт, что первые формы жизни на Земле появились только благодаря РНК. В результате проведенных экспериментов сотрудники лаборатории Сазерленда опровергают эту теорию. Они утверждают, что ДНК и РНК имеют много общего в химическом плане, но нет теории, которая бы подтвердила превращение одной из них в другую на первых этапах развития планеты.
В ходе исследований специалисты выявили соединение тиоуридин, которое играет важную роль в образовании строительных блоков РНК. По словам ученых, это соединение могло появиться еще до РНК и после прохождения химических реакций превратиться в ДНК. Сначала кислоты могли быть смешаны, а после разделились в зависимости от функций каждой из них.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:30

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