ДНК и РНК могли появиться вместе до возникновения жизни на Земле – Ученые





После проведенных исследований ученые пришли к выводу, что строительные блоки дезоксирибонуклеиновой и рибонуклеиновой кислоты вполне могли существовать сами задолго до того, как на планете Земля появилась жизнь. Ученые утверждают, что их примерный возраст может достигать более 4 миллиардов лет.Раньше наука подтверждала тот факт, что первые формы жизни на Земле появились только благодаря РНК. В результате проведенных экспериментов сотрудники лаборатории Сазерленда опровергают эту теорию. Они утверждают, что ДНК и РНК имеют много общего в химическом плане, но нет теории, которая бы подтвердила превращение одной из них в другую на первых этапах развития планеты.В ходе исследований специалисты выявили соединение тиоуридин, которое играет важную роль в образовании строительных блоков РНК. По словам ученых, это соединение могло появиться еще до РНК и после прохождения химических реакций превратиться в ДНК. Сначала кислоты могли быть смешаны, а после разделились в зависимости от функций каждой из них.