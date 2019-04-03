На комментатора Василия Уткина совершено нападение в Москве





Об этом сам Василий Уткин рассказал в одной из своих социальных сетей. По словам комментатора, нападение произошло в Москве после выхода из спортивного комплекса «Локо-спорт», где проходят тренировки его команды «Эгриси». Неизвестный человек в капюшоне подбежал к нему и распылил в глаза какой-то перцовый газ, а затем скрылся. По словам самого Василия Уткина, нападавший промахнулся и вещество попала исключительно в левый глаз. Футбольный журналист уверен, что этот правонарушитель фиксировал свои действия на видеокамеру, но не понимает, зачем это понадобилось.Василий Уткин чуть позже написал, что его состояние стабильное, глаз уже не так сильно болит, но голова продолжает кружиться. Также он сделал вывод, что этот газ был известной «черемухой», к такому заключению он пришел из-за характерного сладкого запаха. Комментатор высказал свое предположение и о том, что причиной нападения может служить недавний выпуск его авторской передачи на YouTube. В нем он анализировал потенциальную связь между футбольным агентом Аланом Агузаровым и главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.