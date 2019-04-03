АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.32 USD 65.47
Курс валют на 03.04.2019

На комментатора Василия Уткина совершено нападение в Москве

В Москве на известного футбольного комментатора и журналиста Василия Уткина было совершено нападение. Неизвестный брызнул ему в глаза перцовым газом, предположительно «черемухой», состояние пострадавшего стабильное.
На комментатора Василия Уткина совершено нападение в Москве

Об этом сам Василий Уткин рассказал в одной из своих социальных сетей. По словам комментатора, нападение произошло в Москве после выхода из спортивного комплекса «Локо-спорт», где проходят тренировки его команды «Эгриси». Неизвестный человек в капюшоне подбежал к нему и распылил в глаза какой-то перцовый газ, а затем скрылся. По словам самого Василия Уткина, нападавший промахнулся и вещество попала исключительно в левый глаз. Футбольный журналист уверен, что этот правонарушитель фиксировал свои действия на видеокамеру, но не понимает, зачем это понадобилось.

Василий Уткин чуть позже написал, что его состояние стабильное, глаз уже не так сильно болит, но голова продолжает кружиться. Также он сделал вывод, что этот газ был известной «черемухой», к такому заключению он пришел из-за характерного сладкого запаха. Комментатор высказал свое предположение и о том, что причиной нападения может служить недавний выпуск его авторской передачи на YouTube. В нем он анализировал потенциальную связь между футбольным агентом Аланом Агузаровым и главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.



 
+Дзен +Яндекс новости
Спорт / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дарья Мороз задумалась о смене имиджа
Андрей Макаревич раскритиковал книгу
Ученые назвали устаревшие методы лечения
Ряд лечебных препаратов прекратят
Муж-фотограф Полины Гагариной Дмитрий
Глюкоза поцеловала Успенскую в губы в
Звезды поздравили Иосифа Пригожина с
Журналисты зададут вопросы Исааку
Телеведущий Алексей Лысенков признался
Виктория Исакова опубликовала снимок в
ДНК и РНК могли появиться вместе до
Сергей Лазарев выступит на
На комментатора Василия Уткина
Певица Лолита поделилась кадрами с
Экс-невеста Тимати собирается замуж за
Названы имена самых «аварийных»
Светлана Лобода заплатила за хит «Твои
Британские морпехи смогут использовать
Александр Незлобин в интервью Юрию Дудю
Теория Стивена Хокинга о составе темной
Экстрасенс Марина Вайн: В будущем Ольга
Jetour X70S за 750 тысяч рублей вызвал
Екатерина Андреева рассказала в
Александр Фролов выиграл у стороны Юлии
Поклонники раскритиковали
Никита Кузнецов впервые показал свою
Кроссовер Brilliance V7 будет иметь
Александра Черно достигла рекордных
В Аргентине этнолог Януш Хуан Мориц
Звезда "Дома-2" Маргарита Ларченко
Просмотреть все новости