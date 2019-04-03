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Сергей Лазарев выступит на «Евровидении» под 13-м номером

Сергей Лазарев выступит в полуфинале конкурса «Евровидение» под 13-м номером. Такими оказались итоги жеребьевки среди участников культурного мероприятия.
Сергей Лазарев выступит на «Евровидении» под 13-м номером

Певец на своей странице в Instagram прокомментировал данный результат. По признанию Лазарева, он любит число 13 и выступит под ним на шоу в Израиле. Именно российского исполнителя букмекеры считают ведущим кандидатом на победу в «Евровидении». Чтобы хорошо подготовиться к конкурсу, артист вынужден был прекратить на время гастрольный тур. В Тель-Авиве он выступит с композицией Scream, которая получила большую популярность в РФ.

Недавно Сергею Лазареву исполнилось 36 лет, его поздравили многие отечественные звезды шоу-бизнеса, пожелав победы на предстоящем шоу. Сам певец обнародовал в личном микроблоге ролик, где его маленький сын в стихах поздравляет звездного родителя. В тот торжественный день знаменитость не мог находиться рядом с наследником, так как выступал в Греции.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:24

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