Экс-невеста Тимати собирается замуж за сына олигарха

Сын бизнесмена предложил возлюбленной выйти замуж во время отдыха в Риме. Как гласят слухи, скорая свадьба связана с якобы беременностью невесты. Ради новой любви звезда решила изменить свою жизнь, отказавшись от гламура и походов на вечеринки.Тимати и Волчек встречались несколько лет назад и собирались пожениться, но неожиданно разошлись. Тогда артист повредил позвоночник и две недели пролежал в больнице. За все это время его подруга так и не навестила музыканта, просто забрав вещи и покинув его. После этого она пропала из виду, и лишь в 2018 году вновь попала в центр внимания в связи с романом с сыном олигарха Марка Гарбера. Недавно в одном из столичных ресторанов предприниматель устроил званый ужин в честь возлюбленной наследника.