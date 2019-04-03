Экс-невеста Тимати собирается замуж за сына олигарха
Экс-подруга Тимати Мила Волчек вскоре намерена выйти замуж за сына олигарха Марка Гарбера Алексея. Недавно последний подарил ей обручальное кольцо и сделал предложение руки и сердца.
Сын бизнесмена предложил возлюбленной выйти замуж во время отдыха в Риме. Как гласят слухи, скорая свадьба связана с якобы беременностью невесты. Ради новой любви звезда решила изменить свою жизнь, отказавшись от гламура и походов на вечеринки.
Тимати и Волчек встречались несколько лет назад и собирались пожениться, но неожиданно разошлись. Тогда артист повредил позвоночник и две недели пролежал в больнице. За все это время его подруга так и не навестила музыканта, просто забрав вещи и покинув его. После этого она пропала из виду, и лишь в 2018 году вновь попала в центр внимания в связи с романом с сыном олигарха Марка Гарбера. Недавно в одном из столичных ресторанов предприниматель устроил званый ужин в честь возлюбленной наследника.
Сын бизнесмена предложил возлюбленной выйти замуж во время отдыха в Риме. Как гласят слухи, скорая свадьба связана с якобы беременностью невесты. Ради новой любви звезда решила изменить свою жизнь, отказавшись от гламура и походов на вечеринки.
Тимати и Волчек встречались несколько лет назад и собирались пожениться, но неожиданно разошлись. Тогда артист повредил позвоночник и две недели пролежал в больнице. За все это время его подруга так и не навестила музыканта, просто забрав вещи и покинув его. После этого она пропала из виду, и лишь в 2018 году вновь попала в центр внимания в связи с романом с сыном олигарха Марка Гарбера. Недавно в одном из столичных ресторанов предприниматель устроил званый ужин в честь возлюбленной наследника.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:06