Названы имена самых «аварийных» водителей в РФ





В топ-5 наиболее «аварийных» мужчин, проживающих в Москве, попали Эдуард и Никита. Среди женщин, чаще всего попадающих в ДТП, это Евгения и Яна.В общегосударственном списке среди мужчин также лидируют Никиты, на их долю приходится 51,4% аварий. Чуть меньше попадают в происшествия на проезжих частях Альберты, Тимуры, Антоны, Артуры и Борисы. Из представительниц прекрасного пола стоит назвать Полин, Вероник, Ален, Эльвир и Валерий. Самыми внимательными на дорогах в РФ являются Анатолии, Леониды, Викторы, Кристины, Лилии и Надежды.За минувший год удалось урегулировать 77 000 убытков по автоКАСКО. Объем выплат по этому виду страховки составил восемь миллиардов рублей. Также можно добавить, что с 2012 года аварийность на столичных дорогах снизилась на 25%.