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Названы имена самых «аварийных» водителей в РФ

Наиболее «аварийных» автомобилистов в РФ зовут Никита, Эдуард и Полина. Об этом сообщили в страховой службе «Согласие», представители которой изучили данные за минувший год по водителям с полисами автоКАСКО.
Названы имена самых «аварийных» водителей в РФ

В топ-5 наиболее «аварийных» мужчин, проживающих в Москве, попали Эдуард и Никита. Среди женщин, чаще всего попадающих в ДТП, это Евгения и Яна.

В общегосударственном списке среди мужчин также лидируют Никиты, на их долю приходится 51,4% аварий. Чуть меньше попадают в происшествия на проезжих частях Альберты, Тимуры, Антоны, Артуры и Борисы. Из представительниц прекрасного пола стоит назвать Полин, Вероник, Ален, Эльвир и Валерий. Самыми внимательными на дорогах в РФ являются Анатолии, Леониды, Викторы, Кристины, Лилии и Надежды.

За минувший год удалось урегулировать 77 000 убытков по автоКАСКО. Объем выплат по этому виду страховки составил восемь миллиардов рублей. Также можно добавить, что с 2012 года аварийность на столичных дорогах снизилась на 25%.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:03

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