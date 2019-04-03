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Британские морпехи смогут использовать костюмы «Железного человека»

Уже в ближайшем будущем британские морпехи смогут использовать передовые технологии. Служащие Королевского ВМФ получат на вооружение костюмы «Железного человека», позволяющие им летать со скоростью до 50 км/ч.
Британские морпехи смогут использовать костюмы «Железного человека»

Об этом рассказал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, сообщает издание «ПолитРоссия». Он посетил технологичный парк Портсмунта, где ему представили костюмы «Железного человека», оснащенные реактивными двигателями. Разработкой этой технологии занимались специалисты из британской компании Gravity. По их словам, все детали для их летающего костюма были напечатаны с помощью 3D-принтера. Он позволяет человеку развивать скорость в воздухе до 50 км/ч и подниматься на высоту до 3 километров, а вот время автономной работы не сообщается.
Британские морпехи смогут использовать костюмы «Железного человека»

Министр обороны Великобритании считает, что данный костюм «Железного человека» смогут использовать британские морпехи. Гэвин Уильямсон уже даже представляет, в каких конкретно операциях его можно применять, например, в быстром захвате вражеского корабля. Военный отметил, что все передовые страны мира уже давно занимаются разработкой подобных технологий, поэтому Королевский ВМФ Великобритании не имеет права отставать. Стоимость одного такого костюма «Железного человека» - 340 тысяч фунтов (около 29 млн рублей по текущему курсу). Гэвин Уильямсон отметил, технология требует доработки, но он видит в ней большой потенциал.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:55

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